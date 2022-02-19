Зяббаров попросил у Минниханова продлить программу капремонта мелиоративных систем в РТ

Глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров рассказал о состоянии мелиоративного комплекса РТ, в частности федеральных и республиканских программах капремонта в данной области, создании и вводе новых объектов. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

На совещании в Доме Правительства РТ в режиме ВКС участвовали представители всех районов республики, Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Мероприятие провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Зяббаров рассказал, что Татарстан является лидером в ПФО по обеспеченности населения ресурсами речного стока. Здесь имеется уникальная система рек, создано более 880 искуственных водоемов, из которых на 450 ГТС проведен капремонт за счет президентской программы.

После аномальной засухи 2010 года республика уделяет особое внимание развитию и обновлению мелиоративного комплекса. В целом сейчас имеющиеся водные ресурсы позволяют обеспечить орошение более 400 тыс. га земель, в период с 2015 года в регионе было реконструировано свыше 32 тыс. га орошаемых земель, проложено более 200 км водопровода.

По его словам, Татарстан участвует в различных программах в данной области, в частности в федеральной «Развитие мелиорации», ведомственной «Развитие мелиоративного комплекса России». За счет средств Татарстана реализуются еще пять направлений, которые поддерживают как небольшие КФХ, так и крупные агрохолдинги.

Еще одно важное направление деятельности — капремонт и возведение гидротехнических сооружений (ГТС). Благодаря поддержке Президента Татарстана оно развивается с 2012 года.

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ обратился к главам районов и руководителям инвесткомпаний республики с предложением разработать как минимум пятилетний план ввода орошаемых земель на территориях. Планируется, что совместно с Татмелиорацией будут определены места строительства либо восстановления орошения, а также созданы проекты для включения в госпрограмму. Отбор проектов на следующий год будет проведен уже в сентябре 2022-го.

Также он обратился к Президенту Татарстана с просьбой поддержать продление республиканской программы «Капитальный ремонт мелиоративных систем и отдельно расположенных ГТС» и провести празднование 100-летия мелиорации РТ.