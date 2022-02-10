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Ру Тат
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Сельское хозяйство
10 февраля 2022  23:10

Зяббаров попросил Сармановский район РТ уделить особое внимание развитию малых хозяйств

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров попросил руководство Сармановского района уделить особое внимание развитию малых форм хозяйствования. Об этом он заявил на заседании районного совета, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Руководству района и главам сельских поселений необходимо повысить ответственность и активность в этом вопросе. По сравнению с другими районами для успешного развития сельского предпринимательства вы имеете лучшие возможности», – сказал Зяббаров.

Министр также отметил, что за прошлый год район ухудшил свои позиции в животноводстве. В частности, поголовье крупного рогатого скота сократилось на 1483 головы и составило 9523.

Кроме того, по его словам, в прошлом году объемы производства молока уменьшились на 3,8 тыс. тонн. Всего было произведено 18,1 тыс. тонн этой продукции.

«На сегодня хозяйствами района надаивается порядка 44,8 тонны молока, что на 10 тонн меньше аналогичного периода прошлого года. Необходимо увеличить поголовье коров. По плотности район в два раза отстает от среднереспубликанского уровня. Вызывает обеспокоенность и сокращение поголовья скота в личных подсобных хозяйствах», – заключил глава Минсельхозпрода.

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