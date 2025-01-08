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Зяббаров отметил госнаградами тружеников села в Дрожжановском районе РТ
В среду, 8 января, в Дрожжановском районе РТ прошёл слет передовиков отрасли сельского хозяйства. В мероприятии поучаствовал и министр сельского хозяйства Татарстана Марат Зяббаров.
Как сообщает пресс-служба Минсельхоза РТ, Зяббаров поблагодарил тружеников сельского хозяйства района и отметил их заслуженными наградами.
Еще в рамках рабочей поездки в Дрожжановский район министр посетил выставку сельхозтоваропроизводителей района, осмотрел плодохранилище для яблок СПССК «Дувановские сады» и кормовой центр ООО «Цильна».
фото: Минсельхоз РТ
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