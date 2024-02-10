Зяббаров объяснил взлеты и падения в рейтинге районов по развитию сельского хозяйства в Р

Глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров прокомментировал рейтинг районов Татарстана по производственно-экономическим показателям. О методах оценки он рассказал на совещании в Доме Правительства РТ, которое провел Раис РТ Рустам Минниханов.

Согласно документу, опубликованному на сейте Минсельхозпрода РТ, топ-3 за прошлый год составили Кукморский, Атнинский и Тукаевский районы.

Экс-лидер 2022 года, Тукаевский район, сместился на третью позицию, пропустив вперед первые два муниципалитета из тройки лидеров. Так, за прошлый год в нем ухудшились показатели по урожайности зерна (-14 позиций), среднемесячной зарплате (-2).

В то же время он остается признанным лидером по росту продуктивности в области животноводства. Здесь производится 65% мяса свиней и 36% мяса птицы из общего объема по Татарстану. Кроме того, несмотря на небольшой спад, он остается в числе передовиков по зарплатам сельчан — около 61 тысячи рублей.

В целом, обратил внимание Зяббаров, «десять районов, возглавляющих рейтинг, производят 44% молока, 76% мяса и 91% яиц от общереспубликанского объема».

В числе тех, кто за год сумел укрепить позиции, министр назвал Мензелинский район, нарастивший производство молока в два раза, а поголовье коров — в 1,5. Наибольшие же потери из-за снижения производства молока и мяса допустили Лениногорский и Новошешминский районы.

Отдельным показателем рейтинга стала оценка умения сбывать продукцию местного производства. За этот показатель отвечает пункт о денежной выручке на 1 гектар пашни. Его возглавили районы с промышленными комплексами: Сабинский — продавший продукции более чем на 122 тысячи рублей на га, Атнинский и Кукморский — по 91 и 80 тысяч рублей соответственно.

Зяббаров подчеркнул, что разрыв между районами-лидерами (топ-10) и аутсайдерами по этому пункту 10-кратная.

«В этих муниципальных районах зарплата в отрасли сельского хозяйства выше уровня средней по экономике республики», — сказал Марат Зяббаров.

По его данным, в Мензелинском районе показатель за год вырос на 50%, в Камско-Устьинском, Кайбицком, Аксубаевском, Чистопольском, Дрожжановском районах — на 30%.

Согласно общему рейтингу, в топ-10, помимо Кукморского, Атнинского и Тукаевского районов, вошли Мамадышский, Балтасинский, Лаишевский, Зеленодольский, Буинский, Сабинский и Тетюшский. Наибольшую положительную динамику показали Дрожжановский и Камско-Устьинский районы, прибавившие по 8 позиций и занявшие 15-е и 17-е места. Падения — Актанышский (23-е место) и Лениногорский (41-е место из 43) — позиции которых ухудшились сразу на 11 пунктов.