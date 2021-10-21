Зяббаров об АЧС: Федеральная поддержка предоставляется только застрахованным хозяйствам

Федеральная поддержка будет оказываться только застрахованным сельхозпредприятиям. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров на заседании республиканского штаба по недопущению распространения африканской чумы свиней, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Собственникам хозяйств по содержанию свиней, необходимо исключить свободный выгул животных, держать их в закрытом помещении, проводить санитарную обработку и обрабатывать помещения от грызунов. Эти же правила касаются содержания не только свиней, но и птицы. О страховании мы уже неоднократно говорили. Федеральная поддержка будет оказываться предприятию только в том случае, если оно застраховано», – сказал Зяббаров.

Начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов добавил, что ведомство провело все необходимые мероприятия по купированию инфекции. В настоящее время в республике отменены все ограничения по африканской чуме свиней.

«Для того чтобы избежать тяжелой ситуации с африканской чумой свиней, мы мониторим поступление продукции в системе “Меркурий”, а также исследуем пробы от входящей на территорию республики свиноводческой продукции из других регионов», – отметил он.

Хисамутдинов уточнил, что с начала этого года было исследовано более 9 тыс. проб свиноводческой продукции.

Инфицированная продукция не опасна для человека, поскольку люди не болеют африканской чумой свиней. Но заболевание очень опасно для свиней.