Зяббаров назвал районы Татарстана, лидирующие и отстающие в заготовке кормов

Из запланированных к уборке в Татарстане 373 тыс. гектаров многолетних трав скошено 81 тыс. гектаров — это 22%. Заготовлено 280 тыс. тонн сенажа и 10 тыс. тонн сена. Об этом на республиканском совещании в Доме Правительства РТ рассказал вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Марат Зяббаров.

Провел совещание Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. По видеосвязи в нем участвовали все муниципалитеты республики, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

По заготовке кормов лидирует Атнинский район, где убрано 77% многолетних трав. Около 47% площадей убрано в Апастовском районе. Хорошие темпы скашивания отмечаются также в Заинском, Буинском и Балтасинском районах, отметил докладчик.

При этом некоторые муниципалитеты не убрали даже 10% площадей. Это Сармановский, Верхнеуслонский, Менделеевский, Лениногорский районы. В связи с этим глава Минсельхозпрода напомнил, что первый укос многолетних трав необходимо завершить до 15 июня, и призвал направить все ресурсы для успешной заготовки кормов.

Зяббаров также добавил, что к уборке зерновых в республике планируется приступить в первой декаде июля, ведется подготовка зерноуборочного комплекса. Однако из имеющихся 3380 зерноуборочных комбайнов 50% используются более десяти лет, что увеличивает вероятность поломок.

Министр сельского хозяйства и продовольствия предложил аграриям продолжить работу по обновлению зерноуборочных комбайнов, используя в том числе и льготные лизинговые программы «Росагролизинга». С начала текущего года хозяйства приобрели 94 комбайна.