Зяббаров назвал лидеров и аутсайдеров в сельском хозяйстве среди районов РТ

Глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров назвал лидеров и аутсайдеров по сельскому хозяйству среди районов республики. Об этом он рассказал на заседании коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

«Министерством традиционно составлен рейтинг районов по пяти основным индикативным показателям их развития с учетом результатов по животноводству, растениеводству и экономике», – заявил Зяббаров.

По результатам работы в прошлом году лидерами стали Кукморский, Атнинский и Балтасинский районы. Более того, эти муниципалитеты занимали лидирующие позиции и в предыдущие годы, подчеркнул министр.

«Мы не считаем, что потенциал Спасского, Заинского, Нурлатского, Рыбно-Слободского, Бавлинского районов – быть в конце рейтинга», – добавил он.

Зяббаров рекомендовал «отстающим» районам изучить передовой опыт других муниципалитетов. «При системной работе возможности позволяют быть гораздо выше», – отметил он.