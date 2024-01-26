Зяббаров: Из-за распространения инфекций животных и птиц нужно проработать въезды на М12

Фото: © «Татар-информ»

Необходимо усилить контроль над ввозом в Татарстан животных и птиц, кормов и животноводческой продукции из-за распространения инфекций в России. В том числе нужно контролировать их перемещение по новой трассе М12 «Восток». Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

«Огромное количество животных ввозится в республику на убой, не только для обновления поголовья. Нужно продолжить контроль на стационарных постах на дорогах. Нам также надо проработать въезды по М12. Эту трассу тоже необходимо взять под контроль», – сказал глава Минсельхозпрода на заседании коллегии ГУВ Кабинета Министров РТ и Управления Россельхознадзора по РТ.

По словам Зяббарова, прошлый год показал, что угроза заноса инфекционных болезней по-прежнему остается актуальной. Так, в 33 регионах России был зарегистрирован грипп птиц. В течение года в стране от инфекции пострадало шесть птицефабрик, в том числе одна в Татарстане.

Ущерб «Лениногорской птицефабрики» от птичьего гриппа составил более 50 млн рублей. Из-за имеющихся нарушений правил биологической безопасности в его возмещении предприятию было отказано.

«Кроме того, вернулся давно забытый бруцеллез. Это вызывает особое опасение и становится значительной проблемой для всех животноводов республики», – отметил министр.

Глава Минсельхозпрода подчеркнул, что в этом году необходимо составить дорожную карту по каждому сельскохозяйственному предприятию в части биологической и ветеринарной защиты. «Начиная от наличия ограждений, заезда, выезда, контроля. Ведь в случае заноса опасных инфекций хозяйства могут понести миллионные убытки», – заключил он.