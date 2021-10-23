Зяббаров: Цифровые системы используют 129 сельхозформирований РТ по производству молока

На сегодняшний день в Татарстане цифровые системы используют 129 сельхозформирований, где сосредоточено 140 тыс. коров. Это 65% дойного поголовья сельхозорганизаций и фермеров, доложил заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства РТ. Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«В данных хозяйствах производится 70% молока, которые за 9 месяцев текущего года обеспечили рост объема на 40 тыс. тонн при увеличении продуктивности на 281 кг на 1 корову. Дополнительная выручка от реализации молока за данный период составила около 1 млрд рублей», — отметил Зяббаров.

По данным министра, в Атнинском районе 100% хозяйств работают с программными продуктами. Здесь и самый высокий процент идентификации скота унифицированными едиными номерами — более 17 тыс. голов крупного рогатого скота (59%).

В Сабинском районе цифровыми программами охвачено 75% хозяйств. Базовое хозяйство «Саба» в 8 отделениях внедрило программу по управлению стадом. В сельхозуправлении района установлена система, которая позволяет ежедневно анализировать эффективность работы животноводства во всех 8 отделениях. Район идет с 9% ростом по ежедневным надоям молока и занимает передовую 5-ю позицию по продуктивности (24,4 кг).

В то же время ряд сельхозформирований не хотят меняться, и там нет ни молока, ни эффективности производства животноводческой продукции.