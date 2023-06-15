Звёзды российской эстрады в Нижнекамске сыграют в футбол, дадут благотворительный концерт

20 июня на стадионе «Нефтехимик» при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» состоится благотворительный матч между сборной Нижнекамска и командой артистов «Старко». Он начнётся в 18:30, во время церемонии открытия родителям тяжелобольных детей будут вручены сертификаты на посещение матчей ФК «Нефтехимик».

Матчу будет предшествовать мастер-класс от олимпийских чемпионов Алексея Прудникова, Сергея Горлуковича (футбол, ветераны ФК «Спартак»), Андрея Сильнова (прыжки в высоту) и трёхкратного чемпиона России по футболу Виктора Булатова для детей из дворовых футбольных команд города.

По окончании игры с 19:30 там же, на стадионе, состоится концерт звёзд российской эстрады – участников команды «Старко».

Вход на матч и концерт свободный.

Полный состав звёздной команды: Виктор Зинчук («Золотая гитара России»), Григорий Гладков (бард, композитор), Михаил Гребенщиков (диджей, телеведущий), Ромарио, Иван Викулов и Павел Иванов (солисты театра Оперетты), Александр Алёшкин (актёр театра на Таганке), Валерий Ярушин (лидер ВИА «Ариэль»), Юрий Давыдов и группа «Зодчие», Алексей Прудников (олимпийский чемпион 1988 года по футболу, ветеран «Спартака»), Сергей Горлукович (олимпийский чемпион 1988 года по футболу, ветеран «Спартака»), Виктор Булатов (трёхкратный чемпион России по футболу в составе «Спартака»), Андрей Сильнов (олимпийский чемпион по прыжкам в высоту). Комментатор матча — Сергей Крылов.

В сборную города вошли представители нижнекамского предприятия СИБУРа, руководители муниципалитета, а также яркие представители нижнекамского спорта.

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