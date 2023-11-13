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Руc Тат
Общество 13 ноября 2023 18:12

Звукорежиссер сериала «Реальные пацаны» Валентин Ушаков погиб в зоне СВО

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В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб звукорежиссер известного телесериала «Реальные пацаны» Валентин Ушаков. Похороны прошли 11 ноября на его родине в марийском селе Кужмары, сообщает РИА Новости со ссылкой на сельскую администрацию.

В сентябре 2023 года Валентин Ушаков подписал контракт и отправился в зону СВО. В октябре он получил ранения от близкого разрыва мины. Прибывшая за ним эвакуационная бригада попала под удар дрона-камикадзе. Ушаков погиб, а вытаскивающие его санитары были тяжело ранены.

Отмечается, что авторы «Реальных пацанов» посвятили финальный эпизод сериала Валентину Ушакову. Также в него был включена сцена с реальными бойцами спецоперации.

#спецоперация на Украине #Общество
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