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Звукорежиссер сериала «Реальные пацаны» Валентин Ушаков погиб в зоне СВО
В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб звукорежиссер известного телесериала «Реальные пацаны» Валентин Ушаков. Похороны прошли 11 ноября на его родине в марийском селе Кужмары, сообщает РИА Новости со ссылкой на сельскую администрацию.
В сентябре 2023 года Валентин Ушаков подписал контракт и отправился в зону СВО. В октябре он получил ранения от близкого разрыва мины. Прибывшая за ним эвакуационная бригада попала под удар дрона-камикадзе. Ушаков погиб, а вытаскивающие его санитары были тяжело ранены.
Отмечается, что авторы «Реальных пацанов» посвятили финальный эпизод сериала Валентину Ушакову. Также в него был включена сцена с реальными бойцами спецоперации.
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