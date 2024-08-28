Звуки учебной стрельбы в воинской части испугали жителей Приволжского района Казани

Сегодня утром жители многоэтажек на улице Баки Урманче услышали звуки стрельбы. Видео с места, где были слышны звуки, появилось в распоряжении «Татар-информа».

Как стало известно агентству, причиной громких хлопков стала учебная стрельба в одной из воинских частей.