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Звуки учебной стрельбы в воинской части испугали жителей Приволжского района Казани
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Сегодня утром жители многоэтажек на улице Баки Урманче услышали звуки стрельбы. Видео с места, где были слышны звуки, появилось в распоряжении «Татар-информа».
Как стало известно агентству, причиной громких хлопков стала учебная стрельба в одной из воинских частей.
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