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На главную ТИ-Спорт 19 февраля 2025 17:28

«Звоночек для тренерского штаба Гатиятулина есть». Буцаев об игре «Ак Барса»

«Звоночек для тренерского штаба Гатиятулина есть». Буцаев об игре «Ак Барса»
Фото: ak-bars.ru

Российский тренер Вячеслав Буцаев высказался о выступлениях «Ак Барса» в текущем сезоне КХЛ.

По его словам, трудно сказать, что происходит с командой Анвара Гатиятулина, но цифры говорят сами за себя.

«Мы видим, что если с такой игрой Казань будет выходить на матчи плей-офф, то шансы на завоевание Кубка у казанцев ничтожно малы. Поэтому, наверное, здесь преждевременно бить какую-то тревогу, но тем не менее звоночек для тренерского штаба Гатиятулина есть», – передает слова Вячеслава Буцаева Metaratings.

Напомним, в последних четырех матчах казанцы проиграли на своем льду «Торпедо» (1:5), а на выезде «Салавату Юлаеву» (0:3), «Авангарду» (2:6) и «Нефтехимику» (2:3).

В данный момент «Ак Барс» идет на четвертом месте в таблице Восточной конференции. В следующем матче казанцы снова сыграют с «Нефтехимиком». Встреча состоится 21 февраля в 19:00 по мск.

#ХК Ак барс #ХК Нефтехимик #кхл #спорт #хоккей
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