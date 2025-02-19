«Звоночек для тренерского штаба Гатиятулина есть». Буцаев об игре «Ак Барса»

Фото: ak-bars.ru

Российский тренер Вячеслав Буцаев высказался о выступлениях «Ак Барса» в текущем сезоне КХЛ.

По его словам, трудно сказать, что происходит с командой Анвара Гатиятулина, но цифры говорят сами за себя.

«Мы видим, что если с такой игрой Казань будет выходить на матчи плей-офф, то шансы на завоевание Кубка у казанцев ничтожно малы. Поэтому, наверное, здесь преждевременно бить какую-то тревогу, но тем не менее звоночек для тренерского штаба Гатиятулина есть», – передает слова Вячеслава Буцаева Metaratings.

Напомним, в последних четырех матчах казанцы проиграли на своем льду «Торпедо» (1:5), а на выезде «Салавату Юлаеву» (0:3), «Авангарду» (2:6) и «Нефтехимику» (2:3).

В данный момент «Ак Барс» идет на четвертом месте в таблице Восточной конференции. В следующем матче казанцы снова сыграют с «Нефтехимиком». Встреча состоится 21 февраля в 19:00 по мск.