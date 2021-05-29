Звонари со всей России собрались в Алексеевском районе РТ на фестиваль колокольного звона

Сегодня в Алексеевском районе Татарстана открылся XVIII международный фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны». В республику приехали мастера звона со всех уголков России, а также гости из Беларуси и Украины.

«Колокольный звон со всей России, который доносится от Москвы и до самых окраин, сосредоточился сегодня здесь», — сказал в своем приветственном слове митрополит казанский и татарстанский Кирилл.

Зампредседателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова отметила, что 18-летие фестиваля показывает его востребованность и затрагивает души огромного количества жителей Татарстана.

На фестивале гостей ждала атмосфера настоящего русского народного праздника: большая ярмарка, русские песни и военно-историческое представление.

«Когда зарождался фестиваль, основной его целью являлось возрождение традиций колокольного звона как культурного наследия России. В этом году фестиваль посвящен 800-летию со дня рождения Александра Невского. А главная его тема — единство. То, что Россия сильна своей силой духа», — объяснила директор фестиваля Надежда Тарасова.

Во время мероприятия в храме святителя Алексия Московского проходили службы, приуроченные к Пасхе, а с колокольни и сцены звучали выступления звонарей со всей России.

«Главное, что на фестивале вживую можно услышать разные виды звонарного искусства от профессионалов: видна работа рук, перенимаешь опыт у мастеров. А сами мы самоучки — учились играть, собирая колокольчики с коров. Из них делали маленькую звонницу и играли. Дальше уже батюшка в церковь позвал на колоколах звенеть. А сейчас мы приехали на фестиваль», — рассказали звонари из Удмуртии, супруги Алексей и Елена Мельниковы.

Алексеевский фестиваль колокольного звона — ежегодное событие, проходящее в Алексеевском районе Татарстана. Тема нынешнего фестиваля — «Духовным единством Россия сильна».