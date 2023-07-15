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«Звон над Свиягой» в Зеленодольском районе собрал более 17 тысяч человек со всей России
Сегодня на острове-град Свияжск состоялся второй фестиваль колокольного звона «Звон над Свиягой». Послушать «пение» колоколов приехали более 17 тыс. гостей. В прошлом году фестиваль посетили 15 тыс. гостей, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района РТ.
Для участия в празднике прибыли мастера из Москвы, Сергиева Посада, Ярославля, Нижнего Новгорода, Чистополя, Йошкар-Олы, монастыря Оптина Пустынь.
Среди почётных гостей — епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий, заместитель председателя комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.
«Звон над Свиягой — это фестиваль, который объединяет ценителей культуры. Спасибо всем участникам и звонарям, которые приехали к нам сегодня и показали свое мастерство. Этот праздник помогает нам сохранить наши культурные обычаи и ценности. Я уверен, что с каждым годом фестиваль будет расширять свою географию, а гостей будет все больше и больше!» — поприветствовал гостей Михаил Афанасьев.
На территории монастыря прошёл мастер-класс по каллиграфии, а также тематическая выставка.
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ
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