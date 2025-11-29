ЖВК «Динамо-Ак Барс» сразится с «Енисеем» на своем паркете

Фото: dinamo-kazan.com

Сегодня в рамках предварительного этапа женской Суперлиги по волейболу состоится матч между казанским ЖВК «Динамо-Ак Барс» и красноярским «Енисеем».

В текущем сезоне в рамках Суперлиги команда «Динамо-Ак Барс» провела дома 4 игры, выиграв 12 партий, не проиграв ни одной партии. Всего же в десяти матчах команда «Динамо-Ак Барс» одержала девять побед, потерпела одно поражение, набрала 27 очков и в настоящее время занимает первое место в турнирной таблице.

В свою очередь соперник, команда «Енисей», провел в гостях 3 игры, выиграв 2 партии, а проиграв 9. По итогам десяти проведенных игр она набрала 8 очков, одержав три победы, потерпев семь поражений. На текущий момент команда занимает одиннадцатое место.

Начало матча – в 16:00 по московскому времени.