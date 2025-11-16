news_header_top
ЖВК «Динамо-Ак Барс» поборется за Суперкубок России в Калининграде

Казанская женская волейбольная команда «Динамо-Ак Барс» в рамках Суперкубка страны сыграет с питерской «Ленинградкой». В этом году турнир будет представлен в формате «Финала четырех».

Встреча пройдет 20 декабря в Калининграде. В этот же день сыграет друг против друга еще одна пара: местный Локомотив» и подмосковное «Заречье-Одинцово».

Финал розыгрыша состоится на следующий день, 21 декабря. Игр за третье место не предусмотрено.

Суперкубок России посвящён 80-летию образования Калининградской области.

#Вк "динамо-ак барс" #волейбол #суперкубок россии #суперлига
