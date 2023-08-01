Звезды хоккея, фанаты из Москвы и прощание с Зариповым: спортивный гид Казани на август

Самым ожидаемым событием августа для Казани станет прощальный матч Даниса Зарипова

Фото: ak-bars.ru

На шоу-матч Зарипова приедут звезды мирового хоккея

Самым ожидаемым событием августа для Казани станет прощание с Данисом Зариповым. Это будет настоящий хоккейный праздник, в который помимо шоу-матча, который состоится 9 августа в 19.00 по мск, войдет и традиционный турнир, который будет предварять прощальную игру.

Что интересно, билеты на матч имени Даниса Зарипова были раскуплены менее чем за двое суток с момента анонса. И это не удивительно – в игре примут участие такие мэтры отечественного хоккея, как президент КХЛ Алексей Морозов, бывший партнер по звену Сергей Зиновьев, Александр Радулов, звезды НХЛ Александр Овечкин, Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Александр Семин. А также Евгений Медведев, Алексей Чупин, Вадим Епанчинцев, Кирилл Петров, Артем Лукоянов, Александр Бурмистров. Тренерами команд будут Зинэтула Билялетдинов и Илья Воробьев.

Вряд ли какой-либо любитель хоккея в Татарстане готов оказаться за бортом такого события. Чего стоит хотя бы возможность последний раз увидеть в деле легендарную тройку Морозов – Зиновьев – Зарипов. Так что неудивительно, что билеты разлетелись как пирожки.

«Ак Барс» впервые в истории выведет из обращения номер. «25» навсегда останется за Зариповым Фото: ak-bars.ru

В этот же вечер под своды «Татнефь-Арены» поднимут свитер «Легенды-25», а «Ак Барс» впервые в истории выведет его номер из обращения. «25» навсегда останется за Зариповым. Такой чести не удостаивался даже «95-й» Алексея Морозова.

Альметьевский выезд и экзамен «Ладой»

На этом хоккейные события в Казани не заканчиваются. Из летней спячки, наконец, выходит вице-чемпион прошлого сезона «Ак Барс». Последний месяц лета, как правило, перенасыщен турнирами и «товарняками», а у «барсов» последние четыре года в графике еще домашний турнир, плавно перешедший из звучного Кубка Чемпионов в Кубок TANECO.

Что интересно, нынешние сборы – первые за четыре года, когда Зинэтула Билялетдинов проводит их сам, и на последней открытой тренировке даже успел высказаться по этому поводу.

Из летней спячки, наконец, выходит вице-чемпион прошлого сезона «Ак Барс» Фото: ak-bars.ru

«Да, уже несколько лет не проводил предсезонные сборы. Еще есть особенность – мы собрались позже, чем обычно, для меня такое впервые. Мы должны найти возможность правильно подготовиться, чтобы хорошо выступить в чемпионате», – заявил главный тренер казанцев.

Если в два предыдущих прихода в «Ак Барс» Билл традиционно вез команду в Финляндию, чтобы там загрузить ее по полной, то теперь это домашние сборы, которые стал продвигать в Казани еще Дмитрий Квартальнов.

Свой первый выход на лед в официальной игре казанцы проведут в «корпоративном» противостоянии с «Нефтяником». Игра в Альметьевске запланирована на 4 августа. А уже на следующий день «Ак Барс» дома пример тольяттинскую «Ладу».

И если поездку в Альметьевск можно считать разминочной, то матч с командой Олега Браташа должен стать отличным открытием хоккейного года в Казани. Тольятти здорово усилились за счет целой группы молодых хоккеистов питерского СКА и рядом экс-звезд, которые немного потускнели, но еще могут заявить о себе. Тут Михаил Фисенко, Сергей Шумаков, Дмитрий Кургышев и другие. Так что назвать это обычным «товарняком» тоже нельзя – это первая серьезная проверка команды.

«Рубину» предстоит принимать в Казани первого топового соперника августа – московский «Спартак» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первые топ-соперники «Рубина» в Казани

В дни, когда хоккеисты будут выяснять отношения с «Нефтяником» и «Ладой», футболистам предстоит принимать в Казани первого топового соперников августа – московский «Спартак». Игра также состоится 5 августа.

Москвичи стартовали увереннее казанцев, что, в принципе, было ожидаемо – у них 6 очков на старте сезона. А вот казанцы никак не ухватятся за свою первую победу, упуская их на последних минутах матчей. В нынешнее межсезонье «красно-белые» усилились двумя неплохими легионерами – парагвайцем Хесусом Мединой и конголезцем Тео Бонгонда. Точечные усиления позиций пошли «Спартаку» на пользу. Теперь эта команда еще ближе к реальной конкуренции с «Зенитом».

Большого фестиваля болельщиков, какой обычно бывает в дни приезда «Спартака», впрочем, ожидать не приходится – Fan ID делает свое дело. Так что активных фанатов в Казани почти наверняка не будет. Да, в столицу Татарстана обязательно пожалует пара тысяч поклонников московской команды, но прежних фанатских наплывов ждать не стоит.

Большого фестиваля болельщиков ожидать не приходится: Fan ID делает свое дело Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Уже через три дня после матча со «Спартаком», 8 августа, на «Ак Барс Арену» пожалует московский «Локомотив», с которым казанцы уже проверили свои силы на старте нового сезона. Тогда команда Рашида Рахимова показала очень неплохой футбол, но были подозрения, что и «Локомотив» не предложил никаких сложных задач. Казанцы упустили победу в Черкизово, а потом повторили подобный «трюк» и в первой домашней игре с «Оренбургом».

Измельчавший Кубок TANECO

Хоккейный Кубок TANECO в нынешнем году заметно сдал в сравнении с тем временем, с чего турнир начинал в 2020 году. Тогда в Казань съезжались действительно чемпионы разных лет – СКА, «Салават Юлаев», «Металлург». Теперь же будут «Локомотив», «Трактор» и «Барыс», что, конечно, серьезно сказывается на качестве зрелища на турнире.

Хоккейный Кубок TANECO в нынешнем году заметно сдал в сравнении с тем временем, с чего турнир начинал в 2020 году Фото: ak-bars.ru

Отсутствие любой команды можно было бы объяснить, но не «Салавата Юлаева», матчи с которым стабильно собирали полные трибуны. Будут ли аншлаги на играх с «Локомотивом» и «Барысом»? Накануне «Ак Барс» уже объявил о начале продаж билетов на домашний турнир. Цены довольно демократичные – от 300 до 600 рублей, что ниже, чем во время сезона.

Главным отличием от прежних трех лет можно назвать неожиданно перенесенные сроки домашнего турнира. Билялетдинов, похоже, уже внес свои корректировки в график подготовки команды. Если при Квартальнове и Знарке «барсы» завершали межсезонье домашним турниром и никуда ехать уже не приходилось, то на этот раз Кубок TANECO – это не предваряющий сезон турнир. Нынешним летом бывший Кубок Чемпионов пройдет с 10 по 14 августа.

Серьезной проверкой для «Рубина» должно стать «Волжское дерби» с самарскими «Крыльями Советов» Фото: © «Татар-информ»

Возвращение «Волжского дерби» в Казань

Еще одной серьезной проверкой для команды «Рубина» должно стать «Волжское дерби» с самарскими «Крыльями Советов». По своим возможностям эти команды находятся примерно на одном уровне, а такой ситуации не было довольно давно.

Как правило, «Рубин» обладал более внушительными возможностями и выступал в качестве фаворита. После возвращения в Премьер-лигу казанцы не выглядят претендентами на зону еврокубков, так же как и «Крылышки». Так что к принципиальности противостояния добавилось веса.

Ну а поединок с московским «Динамо», куда перебрался одиозный чешский наставник Марцел Личка, закроет августовскую серию матчей «Рубина» в Казани.

Фото на анонсе: © «Татар-информ»