Звезды театра и телевидения продиктуют текст «Тотального диктанта» в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан вновь присоединится к международной просветительской акции «Тотальный диктант» 18 апреля. В этом году текст на площадках региона прочитают актеры, телеведущие, блогеры и участницы популярных телепроектов.

Одной из центральных площадок станет Национальная библиотека РТ, где диктант прочитает Андрей Ургант.

В Набережных Челнах к акции присоединится Елена Ксенофонтова, известная по сериалам «Кухня» и «Отель Элеон». Она выступит в Набережночелнинском институте КФУ.

На открытых площадках Казани текст прочитают участницы шоу «Женский стендап» – Мария Маркова и Маргарита Родина. Маркова выступит в АРТ-центре, Родина – в театре Камала. В историческом парке «Россия – Моя история» текст продиктует министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров.

К акции также присоединятся блогеры, теле- и радиоведущие Татарстана, в том числе Русина Семененко, Динара Вургафт, Анна Семеновых, Эльвира Файзулина, Мария Айнуллина, Алсу Якупова, Гузель Зайнакова, Гульназ Гиззатуллина, Павел Густов и Нина Калаганова.

Автором текста в этом году стал Алексей Варламов – писатель, публицист и исследователь русской литературы XX века. Его работа посвящена малоизвестным эпизодам детства Александра Пушкина. Сам автор объяснил выбор темы особой ролью Пушкина в истории русского языка.

Акция пройдет более чем на 1000 площадках по всей республике. В Казани диктант можно будет написать в библиотеках, вузах, культурных центрах и музеях. С полным списком площадок можно ознакомиться на официальном сайте проекта, отдельный перечень доступен для Набережных Челнов.

В Татарстане акция проходит при поддержке «Казаньоргсинтеза», входящего в группу «СИБУР», а также офтальмологической клиники «Смотри».