Звезды студенчества: прошел финал премии «Студент года» в Казанском ГМУ

Накануне в преддверии Дня российского студенчества в актовом зале Казанского ГМУ состоялось одно из крупнейших мероприятий в студенческой жизни университета – финал II ежегодной Премии «Студент года Казанского государственного медицинского университета – 2024».

Из 258 заявок, поступивших в этом году, жюри премии отобрало для участия в конкурсе 105 студентов. По итогам отборочных испытаний были определены 37 финалистов, из которых 12 были названы лучшими.

«Здесь нет проигравших – тут все победители! У меня нет никаких сомнений, что вы всегда будете лучшими. Тот человек, который умеет ставить цель и достигать ее, обязан быть лидером, но это не простая задача, это нагрузка, с которой, я уверен, вы справитесь. Я твердо убежден, что все люди, которые тут находятся, очень гордятся вами», – рассказал в своей речи ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов.

Порядок номинаций II Премии «Студент года Казанского ГМУ – 2024» состоял из таких номинаций и победителей, как:

1. «Старосту года» получила Алсу Зарипова

2. «Общественника года» завоевала Альбина Сысоева

3. «Добровольца года» получила Азалия Янтыкова

4. «Спортсмена года» завоевала Азалия Закирова

5. «Молодого ученого года» получила Юлия Абдуллина

6. «Интеллект года» завоевал Арсений Данилин

7. «СНК года» получила Оперативная хирургия и топографическая анатомия

8. «Иностранного студента года» завоевал Ашурбоев Фуррухжон Алишер угли

9. «Творческую личность года» получила Гулина Лотфуллина

10. «Студенческую организацию года» завоевало СНО им. И.А. Студенцовой

11. «Студента года СПО» получила Влада Фатхуллина

12. «Студент года ВО Платиновый зачет» – Ольга Грачунова

Специальную премию Гран-при получила студентка Екатерина Морозова.

«Эмоции от награды переполняют! Я очень благодарна нашему ректору за создание таких возможностей для развития каждого студента. К таким результатам я шла 6 лет! В этом году я выпускаюсь, но планирую поступать в ординатуру. Возможно, завтра я получу почетную награду «Добровольца года Республики Татарстан», чему я тоже безумно рада», – поделилась эмоциями обладательница номинации «Студент года ВО» и Гран-при премии Екатерина Морозова.

Отборочный тур для участников конкурса проходил следующим образом: первый день очных испытаний премии «Студент года Казанского ГМУ» стартовал 11 декабря, когда участники собрались, чтобы продемонстрировать свои достижения и таланты. В программе мероприятия были представлены творческие выступления, дебаты, решение кейсов и научные презентации. Это стало отличной возможностью для студентов показать свои уникальные навыки и получить признание за свои усилия.

Завершились очные испытания премии 12 декабря. Участники представили свои проекты, поделились уникальным опытом и идеями, которые впечатлили как жюри, так и зрителей.

В завершение прошедших отборочных этапов наступил этап подведения итогов, где и были опубликованы итоговые списки финалистов премии.

«Я горжусь тем, что Казанскую медицинскую школу знают далеко за пределами Республики Татарстан. Я считаю себя обязанным сказать, что с каждым годом все больше оборотов набирает направление молодежной политики в испытательной работе. То, что сегодня создается и формируется в воспитательной среде медицинского университета, заслуживает большого уважения. Мы сегодня гордимся всеми победами нашего университета. Студенчеству медицинского университета – виват! То, что «Студент года» в медицинском университете проходит в преддверии Дня студенчества, – это очень знаково! Сегодня мы должны вместе с вами помнить о том, как ценно это студенческое время», – обратился к участникам премии министр по делам молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков.