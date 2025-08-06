Звезды спорта, «Матушка-земля» и Губерниев: главное о ЧР по легкой атлетике в Казани

Завтра на Центральном стадионе Казани стартует чемпионат России по легкой атлетике. Это уже очередное крупное спортивное событие, которое столица Татарстана примет этим летом, затмив Москву и Санкт-Петербург в качестве спортивной столицы. Почему казанский чемпионат будет «фестивальным» – в материале «ТИ-Спорта».





Уже завтра на Центральном стадионе Казани стартует чемпионат России по легкой атлетике 2025

Фото: © «Татар-информ»

Татарстан не остается без масштабных спортивных событий даже летом

Татарстан этим летом уже привычно для всех не сходит с полос спортивной (и не только) прессы как в России, так и за рубежом. В июне прошлого года столица Татарстана принимала на своей земле самые масштабные в истории спортивные Игры БРИКС, собравшие около 5 тысяч спортсменов. После чего в республике впервые приняли чемпионат России по лыжным гонкам.

Нынешним летом Казань так же без спортивных активностей всероссийского масштаба не осталась. В конце июня здесь прошли крупные соревнования – чемпионат России по велоспорту на шоссе. В середине июля столица республики уже принимала на своей главной футбольной арене Суперкубок России, в котором встретились чемпионы страны ФК «Краснодар» и обладатель Кубка России – московский ЦСКА.

Кстати, это событие позволило министру спорта Владимиру Леонову победить на первом этапе Спортрейтинга Татарстана по версии «ТИ-Спорта».

Ну а во второй половине июля представители Татарстана обратили на себя внимание мировой спортивной общественности уже на чужой земле – на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре (который, кстати, изначально должна была принимать Казань, получив это право летом 2019 года), сразу четыре татарстанца в составе сборной России – Андрей Минаков и Софья Дьякова (плавание), Агния Тулупова (синхронное плавание) и Никита Шлейхер (прыжки в воду) – привезли домой 1 золотую и 3 серебряные награды.

Теперь делегация татарстанского Министерства спорта во главе с Владимиром Леоновым возвращается из Юго-Восточной Азии с корабля на бал. Уже завтра на Центральном стадионе Казани стартует чемпионат России по легкой атлетике – 2025. Минспорт РТ, надо признать, поработал очень плодотворно, чтобы забить график спортивных мероприятий в столице Татарстана в межсезонье максимально плотно.

Судя по всему, заданный два с половиной года назад курс на переориентацию с международных турниров на всевозможные всероссийские масштабные соревнования осуществляется даже с опережением графика.

Стартующий чемпионат России по легкой атлетике традиционно соберет на одной арене сильнейших спортсменов страны Фото: © «Татар-информ»

Уровень представительства спортсменов на чемпионате России праймовый

Стартующий чемпионат России по легкой атлетике традиционно соберет на одной арене сильнейших спортсменов страны – как действующих чемпионов мира, Европы и рекордсменов России, так и честолюбивую молодежь, которая только готовится навязать борьбу признанным мастерам. Времени на смену поколений в условиях отстранения россиян от международных соревнований у ВФЛА и спортсменов достаточно – спешить некуда. Но именно этот чемпионат должен стать главным срезом на состояние отечественной легкой атлетики. По предстоящим четырем дням можно будет определить, кто из ближайшего резерва уже готов к большим победам, в том числе на международной арене. А также понять, кто из лидеров уже «не тянет» прежний уровень.

На казанский чемпионат России съехались такие именитые атлеты, как чемпион мира 2015 года и двукратный чемпион Европы (2012, 2014) Сергей Шубенков, чемпион мира (2018) и серебряный призер чемпионата мира (2017) Данил Лысенко, многократная чемпионка России и победительница прошлогодних Игр БРИКС Елена Соколова, серебряная призерка чемпионата мира (2013), чемпионка мира (2014) и трехкратная победительница Универсиад (в том числе казанской 2013 года) Екатерина Конева, сильнейший метатель молота в России и один из лучших в мире Валерий Пронкин, а также Полина Кнороз, Владимир Никитин и другие.

«Этот старт является одним из сильнейших на протяжении всего года. Несмотря на санкции в отношении России, наш спорт в нашей стране не стоит на месте и продолжает в любом случае развиваться. Наши спортсмены показывают в этом сезоне потрясающий результат, действительно мирового уровня. Поэтому я во всех ребятах уверен, пожелаю им только удачи и показать свои личные рекорды на этом чемпионате России», — сказал спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Юрий Борзаковский не предваряющей чемпионат пресс-конференции в Москве.

Ведущим шоу уже по традиции станет один из самых известных и скандальных телекомментаторов Дмитрий Губерниев Фото: © Алексей Филиппов / РИА Новости

Фестиваль на чемпионате: «Матушка-земля» на Центральном, забеги с роботами и BMX

Стоит отметить, что организаторы сделали всё, чтобы казанский чемпионат России получился одним из самых запоминающихся событий для нейтральных зрителей.

Все соревновательные дни будут транслироваться в прямом эфире на федеральном телеканале «Матч ТВ», что обеспечит дополнительную рекламу столицы Татарстана как туристического направления, учитывая, какой живописный вид открывается на Казанский Кремль с Центрального стадиона. А ведущим шоу уже по традиции станет один из самых известных и скандальных телекомментаторов Дмитрий Губерниев. Он и проведет церемонию открытия под занавес первого дня соревнований.

Кстати, что касается церемоний открытия и закрытия, организаторы уже заявили, что хотят провести в Казани не просто очередное спортивное мероприятие любителей спорта, но и устроить настоящий праздник для жителей города, чтобы на соревнования можно было прийти всей семьей. Но не только посмотреть на забеги или толкание ядра, а еще и послушать музыку или даже посоревноваться с… роботами.

«Мы хотим спортивное мероприятие сделать фестивалем, который был бы интересен абсолютно всем группам населения. Делаем различные забеги. Так, например, мы объединились с Федерацией BMX. У нас будут забеги, барьеры. У нас будут забеги людей против роботов. Будут разные новые форматы, не буду раскрывать все карты, но это будет интересно, будет зрелищно», — рассказывал исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Борис Ярышевский на пресс-конференции в Москве.

Хедлайнером станет Татьяна Куртукова, исполнительница нашумевшего хита «Матушка-земля» Фото: © Пелагия Тихонова / РИА Новости

Сопровождаться все четыре дня чемпионата будут выступлениями популярных музыкальных артистов. Хедлайнером среди них станет Татьяна Куртукова, исполнительница нашумевшего хита «Матушка-земля», который вот уже второй год звучит в России на каждом празднике и из окон автомобилей.

Выступление мегапопулярной исполнительницы состоится уже завтра, 7 августа. Концерты других артистов, имена которых пока держатся в секрете, запланированы на последующие дни.