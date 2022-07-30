Звезды синхронного плавания посадили в Казани кусты спиреи

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская, многократная чемпионка Олимпийских игр Светлана Ромашина, четырехкратный чемпион мира Александр Мальцев, а также главные тренеры команд Белоруссии, ДНР, Сербии, Вьетнама и Казахстана приняли участие в экологической акции, приуроченной к первому этапу международного турнира «Игры Дружбы», который проходит в Казани. Участники высадили кусты спиреи на зеленой зоне бульвара «Фестивальный».



«Я участвую в первый раз в такой акции. Интересное и необычное занятие. Волнуюсь, приживутся ли кусты и как будут цвести. Это прекрасная идея и интересная традиция», – призналась Татьяна Покровская.



Светлана Ромашина и Александр Мальцев отметили, что подобные акции служат объединяющим моментом для всех команд, прибывших на турнир «Игры Дружбы».



А главный тренер сборной Сербии Светлана Контич отметила, что в парке растут деревья мира. «Я видела на бульваре «Фестивальный» футбольный мяч с надписью «Сербия». Теперь здесь будет и куст, который связан с этой страной», – добавила она.

Заслуженный тренер РФ, вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова, также принимавшая участие в мероприятии подчеркнула, что эта акция – продолжение традиций, которые были заложены командой четырехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова в мае этого года. Тогда совместными усилиями спортсмены посадили восемь кустов ивы.

«Кусты спиреи для посадки были выбраны нами неслучайно: они распукаются белыми цветами, а этот цвет символизирует чистоту, нежность и женственность. По моему мнению, именно такие женщины – представители синхронного плавания сегодня собрались здесь из разных стран мира», – отметила Павлова.