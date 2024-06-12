Звезды сериалов «Солдаты» и «Кузя» поддержали бойцов из РТ в госпитале

Пойти служить в зону спецоперации для Антона Челнокова из Кайбицкого района было не спонтанным решением. Мужчина решил идти на СВО, когда там уже погибли его друг детства Олег Уткин и двоюродный брат Артем Челноков из Москвы. Он уже не мог смотреть телевизор и мириться с тем, что творят нацисты. Все чаще он стал задумываться о том, что надо попасть туда, в зону спецоперации.

Близкие Антона пыталась отговорить его от этого решения: мол, ладно бы по мобилизации, тем более, что по состоянию здоровья в армии не служил. Хотя из села Ульянково и другие ребята принимают участие в СВО, но их мобилизовали, а Антон — один на все село военный по контракту.

Он подписал контракт 11 мая 2023 года. Сначала Антона из Казани отправили в город Тоцкое Оренбургской области для прохождения обучения, затем на месяц — в Саратов по использованию противотанковых управляемых ракет. 12 августа в составе 37 полка именного батальона имени Сабира Ахтямова мотострелковой дивизии стрелком — сразу «за ленточку» (так на военном языке называют территорию противника) на Краснолиманское направление. Около шести месяцев находился «на передке», только иногда выходили «на зеленку», чтобы закупиться продуктами, помыться, если была такая возможность.

9 февраля 2024 года боец Челноков вместе с товарищами выполнял штурмовое задание командования, когда нечаянно наступил на невидимую мину. Спасибо взводному с позывным Ворон, который услышал по рации и не оставил друга на поле боя, вытащил на себе. Правда, как спасали, всего этого не помнит, потому что был без сознания.

Очнулся Антон только в госпитале в небольшом городке Старобельске, куда его привезли с поля боя и где ему, тяжело раненому бойцу, в течение двух суток оказывали срочную медицинскую помощь. Дальше его транспортировали в распределительный госпиталь Ростова-на-Дону, а оттуда через трое суток — санавиацией в Москву, где всех определили по госпиталям столицы и Подмосковья по степени тяжести ранения.

Так Антон оказался в филиале Главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко Министерства обороны РФ в городе Балашихе Московской области.

22 февраля ему ампутировали левую ногу выше колена в связи с необходимостью сохранения жизни. Антон от всей души благодарен лечащему врачу-хирургу Рустаму Загидуллину — земляку родом из Кукморского района, который не только лечит, но и постоянно во всем поддерживает.

И вот уже четыре месяца Антон, пока ожидает протезирование, проходит реабилитацию в различных медицинских центрах военного госпиталя: «Дуброво», затем в Люберцах, потом в санатории «Горки». Как ветерану боевых действий, ему положены пожизненное государственное пенсионное обеспечение, протезирование и другие льготы.

Несмотря на хорошие условия, Антон скучает по родному дому и мечтает быстрее вернуться в родные края.

Ребята в госпитале благодарны волонтерам и всем неравнодушным людям за помощь, которую они им оказывают. Такие звезды кино, как Амаду Мамадаков (Выкутагин из популярного сериала «Солдаты»), Виталий Гогунский (Кузя из сериала «Универ») и другие артисты навещают бойцов и поддерживают их своим патриотическим творчеством.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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