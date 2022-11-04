Звезды сцены и мировая премьера: концертная программа #StagePlatforma растянется на 2 дня

6 и 7 ноября на сцене Татарского театра оперы и балета имени Джалиля состоится концертная программа V Фестиваля современного балета #StagePlatforma – детище художественного руководителя, премьера Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Джалиля Олега Ивенко.

В первый вечер на суд публике будет представлена мировая премьера одноактного балета «Личности Миллигана».

В основу спектакля легли реальные события. Поражающая воображение история раскрывает расколотый мир сознания Билли Миллигана, человека с 24 отдельными личностями, разными по интеллекту и устремлениям. Среди них есть как взрослые, так и дети, мужчины и женщины, лица с криминальными наклонностями и тонко чувствующие художественные натуры. Все они ведут борьбу за обладание телом хозяина, не позволяя ему контролировать свои действия.

В балете зрители увидят период, когда сам Билли Миллиган обнаружил в себе несколько личностей – а именно шесть. На тот момент главному герою было чуть за 20. Главную партию взял на себя сам Олег Ивенко.

Музыку к спектаклю написал известный российский и татарстанский композитор, лауреат Премии Президента РФ Эльмир Низамов. Постановку балета осуществил ведущий солист Театра балета Бориса Эйфмана, хореограф, заслуженный артист России, лауреат премии «Золотая маска» Олег Габышев.

В балете также заняты солисты Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Ксения Шевцова и Георги Смилевски (младший), солисты Татарского театра оперы и балета им. М.Джалиля Александра Елагина, Антон Полодюк и Вагнер Карвальо.

«Я верю в этот проект. Именно поэтому в какой-то момент я и сам стал его продюсером. Я убежден, что он оправдает себя. Эта история не оставит равнодушным никого», – поделился Олег Ивенко.

Он отметил, что такие люди, как Билли Миллиган, не отдают себе отчета в совершаемых действиях. «Большинство подобных проблем возникает из детства. В данной истории мы хотели показать, что важно с детства закладывать в человеке верные ориентиры, воспитывать ребенка в любви, в заботе, в теплоте», – подчеркнул он.

Также в рамках первого вечера будет представлена концертная программа современной хореографии с участием Олега Габышева, Серика Накыспекова (Казахский театр оперы и балета «Астана Опера»), Марии и Марселя Нуриевых (Казань), ведущих артистов ТАГТОиБ им. М.Джалиля Аманды Гомес, Маны Кувабары, Алессандро Каггеджи. Ряд композиций будут исполнены в Казани впервые.

«В этот раз мы решили полностью отказаться от классической хореографии в рамках фестиваля. Наша задача – пропагандировать современную пластику, поэтому хотелось дать возможность казанцам хотя бы на два дня полностью погрузиться в этот мир», – рассказал Ивенко.

7 ноября состоится гала-концерт фестиваля, в котором примут участие танцовщики ведущих театров России, в числе которых солисты Большого театра Анна Тихомирова, Кристина Кретова, Артем Овчаренко, Игорь Цвирко, солисты Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Елена Соломянко, Иннокентий Юлдашев, Эрика Микиртичева, Денис Дмитриев; Елизавета Чернова, а также Александр Могилев (Москва), Владимир Варнава (Санкт-Петербург) и другие. Ведущий вечера – шоумен, журналист Вадим Верник (Москва).