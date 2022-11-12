«Звезды Олега Лундстрема»: в Татарстане проходит Международный фестиваль джаза

В столице Татарстана продолжается одно из самых узнаваемых джазовых событий России — IX Международный фестиваль «Джазовая Казань». Ежегодно в рамках проекта на сцене выступают лучшие джазмены со всего мира, а залы традиционно собирают полные залы поклонников этого музыкального стиля. На этот раз в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая выступил легендарный Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Очень радостно быть в Казани. Фестиваль „Джазовая Казань“… Как Казань может быть без джаза, когда вся ее история связана с этим великим искусством. В 1947 году, 75 лет назад, сюда приехал оркестр Олега Лундстрема. Это был первый город после Китая, в котором оркестр жил, работал, становился знаменитым. Давайте же насладимся миром импровизации и свободы ритмов», — заметил главный дирижер оркестра Борис Фрумкин.

Художественный руководитель коллектива отметил, что нынешний фестиваль приурочен к грандиозной дате — столетию российского джаза. Джазовая музыка проникла в Россию в октябре 1922 года — именно тогда был организован первый джазовый ансамбль. А за несколько месяцев до этого поэт и музыкант Валентин Парнах одним из первых в стране опубликовал несколько статей о джазе и таким образом привлек к новому стилю внимание критиков и музыкантов.

«В 1922 году в Москве прошел первый джазовый концерт оркестра Валентина Парнаха. Впервые он услышал джаз в Париже в 1921 году, где некоторое время жил. Он был настолько впечатлен этим новаторским музыкальным направлением, что приобрел инструменты для джаз-бэнда за свой счет и привез их в Советский Союз. Некоторое время они репетировали, а затем выступили с первым джазовым концертом. С этого и началась страница истории джаза в России», — подчеркнул Фрумкин.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема имеет уникальную историю — это старейший в мире непрерывно существующий джазовый оркестр, считающийся главным джаз-бэндоом России. В 88-летней истории оркестра тысячи километров гастрольных дорог, более 20 тыс. концертов в Советском Союзе, России и зарубежных странах. Это единственный биг-бэнд в мире, выступивший в зале Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Программа музыкального вечера условно оказалась разделена на две части. Первое отделение было посвящено российской музыке, а второе — бессмертным хитам международного джаза. Среди них были неувядающие композиции из наследия оркестров Гленна Миллера, Бенни Гудмэна и Каунта Бэйси.

Открыла концерт композиция Андрея Петрова «Я шагаю по Москве» в аранжировке петербургского саксофониста Геннадия Гольштейна. Затем прозвучали неформальный символ Великой Отечественной войны — песня «Катюша» и известная в свое время каждому советскому человеку композицию «Грустить не надо» композитора Матвея Блантера. Далее оркестр исполнил нежную и не умирающую мелодию Никиты Богословского «Темная ночь». Лиричную тональность музыкального вечера сменила яркая веселая композиция «У самовара» польского композитора Фанни Гордон (Квятковской). Затем прозвучала мелодия из оперы «Трубадур» в обработке Джерри Грея.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Мир импровизации и свободы ритмов подарил гостям фестиваля неповторимые эмоции: одни двигались в такт энергичной музыке, другие одобрительно покачивали головой, вслушиваясь в зажигательные мотивы. Кажется, каждый зритель проникся духом свободы джаза сполна.

«По возможности я стараюсь не пропускать концерты, проходящие в Казани. За все время я поняла, что ни один концерт не похож на джазовый. Таких впечатлений и эмоций ты не сможешь получить, будучи на концерте классической музыки, к примеру. Это бешеная энергия, подача и погружение в состояние безудержного счастья», — поделилась впечатлениями одна из слушательниц — Мария Беляева.

Завершится фестиваль концертом «Вокальная грация джаза» — 19 ноября на сцене Татарской государственной филармонии выступит звезда российского джаза, обладательница уникального тембра голоса, финалистка множества телевизионных проектов, лауреат всероссийских и международных конкурсов София Ацбеха-Негга.

Начиная с 2014 года фестиваль ежегодно проходит в виде концертных выступлений и всегда вызывает интерес ценителей джаза всех возрастов. Концепция фестиваля базируется на идее организации большого ежегодного праздника джазовой музыки и создания для участников и зрителей подлинно творческой атмосферы. Фестиваль «Джазовая Казань» ориентирован на сохранение и совершенствование традиций и опыта джазового фестивального движения в столице Татарстана.