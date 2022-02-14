Звезды КХЛ поучаствуют в мачте по следж-хоккею с детьми-инвалидами в Казани

Завтра, 15 февраля, в благотворительном матче по следж-хоккею в рамках акции «Хоккей каждому» примут участие команды детей с ограниченными возможностями здоровья из Нижнекамска и Казани. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил вице-президент Федерации хоккея Республики Татарстан Андрей Рябов.

Мероприятие состоится в преддверии II Всероссийского турнира по хоккею с шайбой «Кубок Дружбы — Дуслык». Игрокам будут помогать хоккеисты из «Локомотива», «Северстали», «Нефтехимика» и «Ак Барса».

«Это невероятно трогательное событие, причем оно не носит разового характера. На сегодняшний момент уже седьмой раз особенные дети выйдут на лед со штурманами известных хоккейных команд», — заметил спикер.

Среди штурманов будут Александр Бурмистров, Дмитрий Юдин, Илья Сафонов и многие другие. Рябов также отметил инициативу «Ак Барса» по созданию команды «Ак Барс Следж», где дети играют в хоккей на санях с двумя клюшками.

«Ребенок на коляске и хоккеист составляют одну игровую единицу. Матч длится 45 минут, два периода по 20 минут. Ребята имеют возможность почувствовать себя настоящими хоккеистами», — пояснила президент Центра развития адаптивного спорта РТ Ангелина Садриева.

Она добавила, что дети с нарушением опорно-двигательной функции зачастую не могут прийти даже в Ледовый дворец. В связи с этим проект имеет огромную значимость. Благодаря нему было принято решение о создании первой следж-хоккейной команды для особенных детей, в которую вошли участники первых матчей. Уже существуют такие команды в Казани и Альметьевске, в планах привлечь ребят и из Нижнекамска.

Впервые Кубок дружбы был разыгран год назад. В рамках мероприятия традиционно предусмотрена развлекательная и концертная программа, выступления ансамблей и творческих коллективов.