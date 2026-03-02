«Звезды «Динамо» - победители Кубка по хоккею на валенках

Фото: dinamo.tatarstan.ru

28 февраля в Казани на стадионе «Ракета» прошел традиционный турнир по хоккею с мячом на валенках, посвященный в этом году 100-летию «Динамо» Татарстана.

В соревнованиях участвовали 4 любительские команды: «Звезды «Динамо», «Любители», «Болельщики» и «СМИ». Победителями этого года стали «Звезды «Динамо».

Отметим, что перед началом матчей в фойе стадиона «Ракета» прошла автограф-сессия с капитаном ХК «Ак Барс-Динамо» – 4-кратным чемпионом мира, заслуженным работником физической культуры Республики Татарстан, заслуженным мастером спорта Игорем Ларионовым и игроками команды – вратарем Владиславом Крыльцовым, нападающими Иваном Соловьевым и Владиславом Блохиным.

На церемонии открытия соревнований участников и болельщиков приветствовали первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов, первый заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин, председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома г. Казани Линар Гарипов.

По итогам игр титул победителей завоевала команда «Звезды «Динамо». Серебряными призерами стали «Любители», бронзовыми – «Болельщики». Сборная СМИ заняла 4 место.