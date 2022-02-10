Звезды «Анчартед» накануне премьеры поделились впечатлениями о съемках фильма

На мировые экраны выходит фильм по одноименной серии видеоигр «Анчартед: На картах не значится». Накануне премьеры со звездами фильма Томом Холландом, Марком Уолбергом и Антонио Бандерасом поговорили «Известия».

Как сообщил исполнитель роли Салли Марк Уолберг, сам он никогда не играл в «Анчартед» и делал это намеренно, потому что «мог бы играть в нее очень долго и так заиграться, что не смог бы в полной мере проработать свою роль».

«Но я достаточно видел, чтобы оценить, насколько она кинематографична. И что она как раз очень заслуживала масштабной киноадаптации», — подчеркнул актер.

Антонио Бандерас считает «сильным ходом» создателей картины то, что в сценарии рассказаны истории главных персонажей до того, как они «появились» в видеоигре. Актер подчеркнул, что тем, кто не играл в видеоигру, будет также интересно «открыть для себя новых героев и получить удовольствие».

Актеры также рассказали об опасных трюках, личных обедах с президентом Sony и о том, что общего с главным героем «Анчартед» Нейтаном Дрейком у траектории движения Пакмана.