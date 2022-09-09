Звездный «Рубин», бело-голубой «Нефтехимик» и нищий «КАМАЗ»: итоги трансферного окна

Летнее трансферное окно закрылось сегодня в российском футболе. Кто-то успел усилиться в дедлайн, но большинство завершили кампании заблаговременно. Среди тех, кто все сделал заранее: три клуба из Татарстана. Подробнее о трансферах в «Рубине», «Нефтехимике» и «КАМАЗе» – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Команда Леонида Слуцкого после вылета из Премьер-лиги выдала мощные перестановки в составе, расставшись сразу с 16 футболистами и подписав на их место 15 новых Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Самый дорогой в Первой лиге «Рубин», старый тренерский штаб и мучения на поле

Одним из главных хедлайнеров трансферного окна не только по меркам Первой лиги, но и всего российского футбола этим летом стал «Рубин». Команда Леонида Слуцкого после вылета из Премьер-лиги выдала мощные перестановки в составе, расставшись сразу с 16 футболистами и подписав на их место 15 новых. Фактически перед нами предстоит абсолютно новая команда, которую тяжело сравнивать даже с той, что сражалась за сохранение прописки в РПЛ несколько месяцев назад. А единственное, что связывает обе эти команды - это тренерский штаб и знакомые до боли мучения игроков на футбольном поле.

При этом состав «Рубина» с абсолютным отрывом считается самым дорогим в Первой лиге. После ухода всех прошлогодних легионеров рыночная стоимость всех футболистов команды по Transfermarkt составляет 20.65 млн евро. Ближайшие конкуренты: «Арсенал» (15.2 млн евро) и «Алания» (10.83 млн евро).

Трансферный баланс в летнее окно обозначил положительный прирост в 10 млн евро, и с одной стороны это радует. С другой – сам «Рубин» подешевел на 30 млн евро. И это при том, что в команду за лето прибыло столько же футболистов, сколько убыло. Но такой расклад читался и вряд ли кого-то удивил, учитывая вылет в Первую лигу.

Так что перед менеджерами «Рубина» этим летом ни столько стоял вопрос о попытке сгладить финансовые проплешины (хотя и с этой задачей в клубе справились на ура), сколько собрать конкурентную команду под выход в Премьер-лигу в первом же сезоне.

Но несмотря на то, что мы видим сейчас от «рубиновых» на футбольном поле и в турнирной таблице, работу на рынке можно оценивать на твердую пятерку, Вопросы по игре же нужно задавать другим людям. По меркам Первой лиги состав «Рубина» близок к идеалу.

Рустем Сайманов: «В прошлом году собрали отличную команду, но нас обокрали. Сейчас будем выкручиваться» Фото: © «Татар-информ»

«Многие говорят, что мы завышаем зарплаты. Но никто не говорит, что мы подписали всех игроков бесплатно»

«Я – кризисный менеджер. Иногда задумываюсь "Ну всё, собрали команду"… Но нам ведь деньги никто не выделяет на трансферы, все наши игроки приходят бесплатно, никто ни одной копейки на переходы не дал. В прошлом году собрали отличную команду, но нас обокрали. Сейчас будем выкручиваться. Но я не переживаю, всё у нас будет хорошо», – говорил генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов корреспонденту «Татар-информа» после ничейной игры с «КАМАЗом» (1:1).

Из 15 футболистов, переехавших в Казань в летнее окно, казанцы непосредственно заплатили лишь за одного. Трансфер Руслана Безрукова из «Нефтехимика» в «Рубин» обошелся боссам казанцев в 330 тыс. евро (данные по Transfermarkt). Остальные же присоединились к команде либо на правах аренды (Александр Саплинов и Кирилл Моисеев – оба из «Ростова»), либо на правах свободного агента:

Алан Дзагоев , контракт до июня 2023. Бывший клуб – ЦСКА

, контракт до июня 2023. Бывший клуб – ЦСКА Джоэль Фамейе , контракт до июня 2025. Бывший клуб – «Оренбург»

, контракт до июня 2025. Бывший клуб – «Оренбург» Александр Беленов , контракт до июня 2024. Бывший клуб – «Уфа»

, контракт до июня 2024. Бывший клуб – «Уфа» Дмитрий Кабутов , контракт до июня 2025. Бывший клуб – «Уфа»

, контракт до июня 2025. Бывший клуб – «Уфа» Олег Иванов , контракт до июня 2023. Бывший клуб – «Уфа»

, контракт до июня 2023. Бывший клуб – «Уфа» Игорь Горбунов , контракт до июня 2023. Бывший клуб – «Нижний Новгород»

, контракт до июня 2023. Бывший клуб – «Нижний Новгород» Валерий Чуперка , контракт до июня 2024. Бывший клуб – «Кубань»

, контракт до июня 2024. Бывший клуб – «Кубань» Александр Мартынович , контракт до июня 2024. Бывший клуб – «Краснодар»

, контракт до июня 2024. Бывший клуб – «Краснодар» Камиль Муллин , контракт до июня 2023. Бывший клуб – «Ротор»

, контракт до июня 2023. Бывший клуб – «Ротор» Артем Попов , контракт до июня 2024. Бывший клуб – «Балтика»

, контракт до июня 2024. Бывший клуб – «Балтика» Александр Зотов , контракт до июня 2024. Бывший клуб – «Енисей»

, контракт до июня 2024. Бывший клуб – «Енисей» Али Аднан, контракт до июня 2023. Бывший клуб – «Вайле» (Дания)



То, что «Рубин» смог подписать столько игроков бесплатно – нонсенс. Да, существуют такие вещи, как подъемные при подписании контракта, но они явно не сравнятся с тем, сколько бы казанцы могли отдать за новичков, будь они на контрактах.

«Многие говорят, что вот мы завышаем зарплаты. Но почему-то никто не говорит, что мы подписали всех игроков свободными агентами бесплатно, провели прекрасную работу на трансферном рынке. Все говорят "Заваливаете деньгами". Может, дело в том, что конкуренты проснулись позже всех? Та же ситуация с Фамейе – у него заканчивался контракт, а никто ничего не предложил. Было полгода, чтобы с ним поговорить и мы отработали очень неплохо», – подчеркивал Сайманов.

Суммарная рыночная стоимость нижнекамский команды составляет 8,38 млн евро, а трансферный баланс команды в летнее окно обозначил прирост в 330 тысяч евро Фото: fcnh.ru

20 миллионов или бизнес по-нижнекамски

В топ-5 Первой лиги по дороговизне составов располагается еще один представитель Татарстана «Нефтехимик». Суммарная рыночная стоимость нижнекамской команды составляет 8,38 млн евро, а трансферный баланс команды в летнее окно обозначил прирост в 330 тысяч евро или более 20 миллионов рублей. К слову, это те самые деньги, полученные за переход Безрукова в «Рубин».

При этом в ситуации с талантливым 20-летним полузащитником нижнекамский клуб сработал по-гроссмейстерски, поскольку в это же окно Безруков перешел в команду бесплатно прямиком из Второй лиги. И успев отыграть за Нижнекамск всего 7 матчей, отправился на повышение в столицу Татарстана, принеся клубу деньги на которые можно год платить зарплату всем игрокам основной команды.

Что касается остальных приобретений «Нефтехимика», то как и в «Рубине», на трансферы лишнего решили не тратить. Из серьезных усилений: переход второго лучшего бомбардира в истории «Сочи» Максима Барсова и 26-летнего голкипера Игоря Обухова. К слову, воспитанник «Зенита» Обухов в этом сезоне является одним из главных открытий Первой лиги: голкипер пропустил всего четыре мяча в восьми матчах (1-е место в лиге), оформил пять «сухарей» (1-е место в лиге) и чаще любого другого вратаря попадает в символическую сборную тура.

Также команду этим летом пополнили экс-вингер «КАМАЗа» Роман Янушковский, бывший химчанин Евгений Черкес, воспитанник «Спартака» Максим Лайкин и два выходца из академии московского «Динамо» Богдан Зорин и Игорь Школик.

Вообще, «Нефтехимику» уже впору менять цвета с черно-зеленых на бело-голубые или же, соблюдая тренды казанских спортивных команд, прибавлять к названию приставку «Динамо». В команде главного тренера Кирилла Новикова числятся сразу семь молодых футболистов с бело-голубым прошлым. Стоит отметить лишь, что и сам специалист является непосредственным продуктом «Динамо». С 2007 по 2020 год специалист работал в московском клубе, где успел потренировать всевозможные возраста и почти год находился у руля главной команды. Так что со многими футболистами из своего состава он знаком еще с юных времен.

За все усиления в команде, «КАМАЗ» естественно не заплатил ни копейки, а рыночная стоимость челнинского клуба прямо сейчас одна из дешевых в лиге Фото: fckamaz.ru

Обновленный «КАМАЗ»

Называя тех, кто пополнил «КАМАЗ» в это трансферное окно, можно сойти с ума. Легче назвать тех, кто находился в команде еще в прошлом сезоне. В заявке из 24-х футболистов «старичками» можно считать лишь шестерых: вратаря Алексея Мамина, защитников Александра Куликова и Руслана Аюкина, а также полузащитников Юрия Кириллова, Виктора Свежова и Ильнура Бадртдинова. Все остальные игроки команды перешли в «КАМАЗ» лишь этим летом, и тем удивительнее, что «автозаводцы» продолжают лидировать в Первой лиге.

Однако удивление вызывает не факт лидерства, а игра подопечных Ильдара Ахметзянова и Владимира Клонцака. Главные атакующие силы «КАМАЗа» в лице Александра Гаглоева, Владлена Бабаева, Валентина Пальцева и Даниила Шамкина друг с другом не играли никогда, а такое чувство, что проводят вместе уже не один сезон.

Из серьезных приобретений в оборону отметим 20-летнего воспитанника «Спартака» Николая Толстопятова, опытного Артема Абрамова и еще одного претендента на звание открытия сезона Амира Мохаммада. Полузащиту качественно укрепили Дамир Таликин и Никита Кирсанов.

За все эти усиления «КАМАЗ» естественно не заплатил ни копейки, а рыночная стоимость челнинского клуба прямо сейчас одна из дешевых в лиге (5,5 млн евро). Но в Первой лиге это, кажется, далеко не главное. И «Рубин» Слуцкого со своими 20 миллионами и лишь пятым местом в таблице – наглядное тому подтверждение.