Звездный концерт, салют и оркестр: что ждет казанцев в последний день думских выборов

В Татарстане сегодня стартует заключительный день выборов депутатов Госдумы РФ восьмого созыва. О промежуточных итогах голосования и о том, что ждет казанцев и гостей столицы сегодня, – в обзоре ИА «Татар-информ».

Сегодня в России завершатся выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

За два дня проголосовали почти 60% избирателей в РТ

Как сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, по итогам двух дней проголосовали почти 60% татарстанцев.

«За первый день в Татарстане проголосовали 32,1% избирателей, по итогам двух дней 57,5% граждан. Напомню, активным избирательным правом обладают 2 млн 931 тыс. 939 жителей республики», - отметил спикер.

Он призвал всех татарстанцев, кто еще не проголосовал, сделать это 19 сентября.

За первый день в Татарстане проголосовали 32,1% избирателей, по итогам двух дней 57,5% граждан Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Иностранные эксперты высоко оценили уровень организации выборов в Татарстане

За чистотой избирательного процесса 18 сентября следили более 16 тыс. наблюдателей. Кроме этого, избирательные участки посетили иностранные эксперты из разных стран.

«Иностранные эксперты отметили высокий уровень организации выборов депутатов Госдумы РФ в Татарстане. Отмечены были антиковидные меры, готовность членов избирательных комиссий, а также меры безопасности. Глава ЦИК Казахстана отметил широкое наблюдение за ходом голосования. Всего на избирательных участках работали более 16 тыс. наблюдателей и членов комиссии с правом совещательного голоса», - отметил Кондратьев.

Работает Центр общественного наблюдения, где в режиме реального времени можно следить за голосованием на всех избирательных участках республики Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Он напомнил о том, что в Татарстане также работает Центр общественного наблюдения, где в режиме реального времени можно следить за голосованием на всех избирательных участках республики.

В Татарстан приехали эксперты из Германии, Сирии, Мавритании и ряда стран СНГ.

Мот, Газманов и салют

На последний день голосования в Казани запланирован цикл мероприятий, приуроченных к выборам. Так, продолжит свою работу гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», где можно попробовать около 50 разных кухонь со всего мира и посетить мастер-классы от ведущих шеф-поваров ресторанов города.

Продолжит свою работу гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» Фото: kzn.ru

Кроме того, в 12:00 в парке Урицкого выступят артисты Молодежного театра на Булаке, будут проведены мастер-классы по рисованию, а также организована тематическая фотозона.

В это же время на Набережной озера Кабан будет проходить концерт оркестра Татарского государственного театра имени Камала, который сыграет произведения из классических татарских спектаклей.

Кульминацией культурной программы станет большой концерт на «Ак Барс Арене» с 14 до 22 часов, где для жителей и гостей Казани выступят звёзды татарстанской и российской эстрады. Среди приглашенных артистов Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Салават Фатхутдинов, группы Uma2rman, Filatov&Karas, рэпер Мот и народный артист России Олег Газманов.

Среди приглашенных артистов Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Салават Фатхутдинов, группы Uma2rman, Filatov&Karas, рэпер Мот и Олег Газманов Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Кроме того, рядом со стадионом будет организовано много дополнительных активностей, среди которых тематические площадки для молодежи, спортивные объекты, площадка «Жизнелюб» для населения старшего возраста, а также будет проведен литературный дворик с участием поэтов и писателей из Татарстана, его хедлайнером станет заслуженная артистка России Любовь Толкалина. Она проведет свою авторскую встречу, где пообщается с жителями города. Завершится программа праздничным салютом.