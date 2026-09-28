Звездный десант РФС и иранский тест: главный футбольный матч осени – в Казани

Завтра Казань примет главную игру осени: сборная России сыграет с участником чемпионатов мира — сборной Ирана. Матч станет спортивным стресс-тестом для команды Валерия Карпина и площадкой для исторической премьеры новой формы сборной. В программе — возвращение Сердара Азмуна и фестиваль с легендами Евро-2008. Подробности — в материале «ТИ-Спорта».





Фото: "Татар-информ"

Иран — первые спарринг-партнеры топ-уровня после приезда Перу и Чили

Игры команды Валерия Карпина в условиях бана от ФИФА и УЕФА, будем честны, не всегда вызывали особый ажиотаж. Матчи с такими командами, как сборные Кубы, Гренады или Тринидада и Тобаго, вряд ли могли дать хоть какие-то ответы на вопрос, что же из себя представляет сборная России сегодня и насколько она сильна.

Совсем другое дело Иран — постоянный участник чемпионатов мира, в том числе и последнего летнего мундиаля, особенно стрессового для ближневосточной команды в США, Канаде и Мексике. Тогда, напомним, иранская сборная подверглась жесткому прессу со стороны принимающей стороны и была даже вынуждена переносить свою базу постоянной дислокации из Штатов в Мексику, куда выезжала после каждой проведенной игры.

Набрав 3 очка, иранская команда заняла третье место в квартете. Из-за особенностей регламента расширенного ЧМ-2026 команда сохраняла теоретические шансы на проход в 1/16 финала в рейтинге лучших команд, занявших третьи места. Однако из-за результатов в параллельных группах (например, результативной ничьей 3:3 между Австрией и Алжиром в группе J) иранцы уступили конкурентам по дополнительным показателям и покинули турнир.

Иранцы традиционно отличаются жесткой дисциплиной, плотной обороной и умением наказывать за малейшие ошибки в переходных фазах. Для обновленной российской команды это будет настоящий стресс-тест. По сути, Иран — первая команда топ-уровня, с которой россиянам предстоит сразиться после осеннего приезда в Россию двух латиноамериканских команд — Перу и Чили.

Помимо знакомого нам Азмуна, в составе этой команды выступает игрок миланского «Интера» Мехди Тареми – ключевой форвард и капитан, обладающий феноменальным голевым чутьем и способностью цепляться за сложные мячи. Особое шоу может учинить и голкипер команды Алиреза Бейраванд, известный не только надежной игрой на линии, но и уникальными дальними бросками мяча рукой через все поле.

Новая форма, ожидания Карпина и фактор Сафонова

Однако, помимо чисто футбольной составляющей, вокруг игры в Казани мощнейшим остается и наполнение в сфере, которую мы привыкли называть «околофутболом». Главная интрига вечера — долгожданная премьера новой игровой экипировки нашей команды. Сборная России впервые выйдет на официальный матч в обновленном дизайне, и символично, что этот исторический дебют доверено принять именно столице Татарстана. Болельщики, которые придут на трибуны, станут первыми живыми свидетелями того, как выглядит новая глава в истории национальной команды.

В РФС этот момент подчеркивают особо: топовые игроки страны и свежий визуальный концепт должны слиться в единый образ, который задаст тон на ближайшие годы.

«У нас прекрасные отношения с РФС. Они всегда смотрят на Казань как на точку притяжения больших мероприятий, крупных спортивных ивентов. Мы никогда и никого не подводим. У нас достаточно профессиональная команда людей, которая работает и на стадионе, и в рамках организации данного матча. Мы стараемся минимизировать сложности. Спасибо Российскому футбольному союзу и руководству, что доверяют нам проведение таких игр», — отмечал министр спорта Татарстана Владимир Леонов на пресс-туре, посвященном игре.

А накануне на территории Казанского Кремля, прямо под минаретами Кул Шарифа, развернули самую большую футболку той самой обновленной формы сборной России.

«Именно в ней наши ребята 29 сентября впервые выйдут на поле "Казань Арены" в товарищеском матче против сборной Ирана! Всех ждем на футболе! Футболга килегез! Егетләребезгә уңышлар телибез», — написал в своих социальных сетях Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Впрочем, новая экипировка — лишь часть того грандиозного шоу, которое организаторы обещают на предстоящем международном поединке. Как мы уже отметили, соперник у команды Карпина действительно статусный, и Казань для этой команды тоже далеко не чужое место.

Иран уже приезжал играть с Россией осенью 2017 года, и уже тогда в составе этой команды лидером считался нападающий «Рубина» на тот момент Сердар Азмун. Именно он и отличился в составе своей сборной, а у россиян отличился его бывший одноклубник по «Ростову» Дмитрий Полоз.

Уже на следующий год Иран даже провел на «Казань Арене» свой матч чемпионата мира в России, где сыграл против Испании. Тогда, после обидного пропущенного гола после рикошета от Диего Косты на 52-й минуте встречи, иранцы сумели сравнять счет после розыгрыша стандарта — Саид Эззатоллахи забил со штрафного. Однако взятие ворот отменили, а в итоге команда Карлуша Кейроша проиграла.

Фото: «Татар-информ»

Так что бэкграунд этого противостояния мощный, и на футбольном поле точно будет на что посмотреть. Если есть возможность посмотреть на такое противостояние вживую, лучше его не упускать.

Как уже убедились казанцы за эти годы, футбол такого уровня — это эмоции, которые невозможно в полной мере прочувствовать через экран смартфона или плазменную панель. Телевизионная трансляция никак не передает нерв игры, а аплодисменты у телевизора, какими бы искренними они ни были, не доносятся до футболистов. Только полные трибуны «Казань Арены», живая реакция 45-тысячной толпы действительно могут помочь нашей команде обыграть гранда азиатского и мирового футбола.

Национальная сборная прекрасно помнит магию переполненных секторов в Казани и Волгограде, где сумасшедшая поддержка болельщиков буквально ломала ход тяжелейших матчей.

Валерий Карпин лично обратился к татарстанским любителям футбола с призывом не оставаться в стороне. Главный тренер записал специальное видеообращение: «Казань, всем привет. 29 сентября на игре с Ираном, надеюсь, мы с вами увидимся. Всех ждем на стадионе. Хотим услышать и увидеть вашу поддержку».

К призыву наставника присоединяются и лидеры команды. В частности, основной голкипер сборной Матвей Сафонов также обратился к болельщикам с просьбой прийти на трибуны и поддержать национальную команду в тяжелом матче против иранцев. Согласитесь, возможность увидеть в деле победителя последней Лиги чемпионов в составе ПСЖ может представиться еще не скоро.

«Дорогие болельщики, для нас, как и всегда, очень важна ваша поддержка, и, безусловно, дома приятно очень играть при полных трибунах. Поэтому приходите на стадионы, приходите поддержать, посмотреть на наши спарринги, и вместе придем за победой», — сказал Сафонов в своем видеообращении.

Футболисты признаются в кулуарах: выйти в новой форме перед своими, домашними болельщиками — это особое чувство, и пустые кресла в такой день стали бы огромным разочарованием.

Первая проверка обновленного Центра футбола и возвращение Азмуна: как Казань приняла две сборные

Организация матчей с участием двух национальных команд — это всегда непростой логистический квест, требующий согласования протоколов безопасности, транспорта и размещения. Как правило, топ-сборные предпочитают изолироваться от внешнего мира в роскошных пятизвездочных отелях в центре города, выезжая только на официальные тренировки. Однако в Казани Валерий Карпин и его штаб решили пойти по другому пути и сделали ставку на спортивную функциональность.

Дело в том, что в Татарстане предложили, что называется, протестировать обновленный шикарный Центр футбола, открытый на базе «Рубина».

Объект был торжественно открыт Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в конце августа и уже успел стать гордостью регионального спорта. Здесь созданы идеальные условия для тренировочного процесса, восстановления и тактических разборов — все находится в шаговой доступности, что позволяет тренерскому штабу не тратить драгоценное время на переезды по городским пробкам.

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, отвечая на вопрос о нестандартном выборе места жительства для сборной, подтвердил прагматичный подход тренерского штаба:

«Да, наша команда приняла решение, что не только будет тренироваться, но и разместится на новом объекте. Им все понравилось. А 26-го числа прибывает сборная Ирана — они также будут тренироваться на базе "Рубина". И 28-го числа в Казань прилетит сборная России. 28-го числа будет тренировка, а 29-го уже матч», — резюмировал Леонов.

Фото: пресс-служба Минспорта РТ

Выбор иранской сборной в пользу исторической базы футбольного клуба «Рубин» добавляет этому противостоянию особую, ностальгическую нотку. Для многих болельщиков со стажем сборная Ирана ассоциируется в первую очередь с фигурой того же Азмуна. Звездный форвард, сделавший себе имя в России, а потом и в европейском футболе, начинал свой большой путь именно в Казани под руководством Курбана Бердыева. Возвращение Азмуна на газон «Ак Барс Арены», пусть и в статусе лидера команды-соперника, — это красивая история закольцованного сюжета. Болельщики «Рубина» до сих пор с теплотой вспоминают его голевое чутье и умение находиться в нужной позиции, так что увидеть его в деле против обороны российской команды — отдельное эстетическое удовольствие для футбольных гурманов.

Автографы от героев Евро-2008 и билеты по 500 рублей: полный гайд по дню матча

Российский футбольный союз давно понял, что современный спорт — это индустрия развлечений, где сам матч является уже кульминацией большого праздника. 29 сентября территория вокруг «Казань Арены» начнет жить своей жизнью задолго до стартового свистка. Специально для болельщиков организован масштабный фестиваль, который стартует уже в 16:45.

Главным магнитом для любителей футбола станет приезд звездного десанта амбассадоров РФС. Организаторы привезут в Казань футболистов, чьи имена навсегда вписаны золотыми буквами в историю отечественного спорта. Болельщики со стажем смогут смахнуть скупую слезу ностальгии, а молодое поколение — вживую увидеть кумиров нулевых.

Со стороны трибуны D развернется настоящий эпицентр активностей. В специальном шатре «Яндекс Плюс» с 16:45 до 18:30 пройдет автограф-сессия Александра Самедова и героя Евро-2008 Романа Павлюченко. Здесь можно будет не только получить заветную роспись на футболке, но и сделать памятное фото с легендами. А для тех, кто предпочитает активный отдых, на прилегающей территории будет работать мини-площадка. На ней с 16:45 до 18:30 свои футбольные навыки можно будет проверить в игре против экс-железнодорожников Дмитрия Сычева и Дмитрия Сенникова. Сыграть в «коробке» против бронзового призера чемпионата Европы — возможность, которая выпадает раз в жизни.

Музыкальное сопровождение фестиваля продумано не менее тщательно. Миллениалы могут вдоволь поностальгировать, ведь на сцене перед стадионом выступит популярная группа «Корни», задавая ритм приближающемуся матчу, а уже внутри чаши арены специальным номером-открытием зрителей порадует дуэт RASA.

Для того чтобы праздник не был испорчен бытовыми проблемами, организаторы выпустили подробную памятку. Запуск зрителей на территорию начнется заблаговременно — в 16:00. Учитывая сложные процедуры досмотра, болельщикам рекомендуют приходить пораньше и отказаться от громоздких сумок и рюкзаков.

Билетная программа выстроена довольно демократично: цены стартуют от 500 рублей, а купить заветный пропуск можно исключительно через официального оператора «Яндекс Афиша». Важно помнить, что в дни крупных мероприятий из-за большой плотности людей мобильные сети часто не справляются с нагрузкой. Чтобы не застрять на турникете, билет лучше распечатать на принтере или заранее сохранить скриншот со штрихкодом в память смартфона.

Семейным болельщикам стоит учесть, что входной билет требуется зрителю любого возраста. Однако для малышей до 5 лет включительно при оформлении взрослого билета можно получить бесплатный детский пропуск (без предоставления отдельного кресла).

Фото: «Татар-информ» / Владимир Васильев

Не забыли организаторы и о развлечениях непосредственно во время матча внутри стадиона — в так называемых холодных галереях секторов A, B, C и D будут работать многочисленные зоны интерактива. Здесь любой желающий сможет бесплатно нанести аквагрим в цветах российского флага, сделать стильное аэротату, заплести косы и нарисовать красочный плакат в поддержку любимого игрока. Для любителей селфи на стилобатах секторов С123 и А110 смонтированы специальные фотозоны и фотобудка сборной России.

Сам же матч стартует, напомним, в 19:00 по Москве – время сдвинулось на полчаса назад. Время начала игры скорректировали по просьбе основного вещателя.

Организаторы также просят болельщиков соблюдать неофициальный дресс-код: если в вашем гардеробе есть красные вещи — смело надевайте их, чтобы трибуны визуально окрасились в фирменные цвета национальной команды. Активная поддержка фанатов расположится на трибуне B — там будут барабаны и заряды «заводящих». Если перед матчем ваш сектор накроют огромным перфоманс-полотном, стюарды просят отнестись к этому с пониманием и помочь его развернуть — к стартовому свистку его оперативно уберут.

Матч против Ирана легким точно не будет, и поддержка каждого из десятков тысяч болельщиков может стать решающим фактором на пути к победе, поэтому каждый, кто останется на трибунах до самого конца игры, станет тем самым главным болельщиком нашей национальной команды.