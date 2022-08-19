Журнал «Казань» стал обладателем «Звездного билета»

В эти минуты в Казанской Ратуше проходит торжественная церемония вручения премии «Звездный билет». В этом году лауреатом стала редакция журнала «Казань». Еще ни одно издательство не было удостоено премии – журнал «Казань» стал первым.

«Когда-то я была лауреатом премии «Звездный билет». И мне вдвойне приятнее, что именно наш журнал стал обладателем этой премии. Мы будем стараться и дальше радовать наших читателей, освещать значимые события в жизни города», – отметила главный редактор журнала Альбина Абсалямова.

Журнал «Казань» издается с 1993 года по инициативе его основателя Юрия Балашова. Сегодня он занял нишу ведущего историко-культурного издания города и республики. Кроме того, журнал стал клубом единомышленников, объединив вокруг себя творческую интеллигенцию столицы республики, а его активности выходят далеко за пределы печатной версии и сайта.

Напомним, что Международная литературная премия «Звездный билет» присуждается с целью выявления и поощрения молодых талантов в сфере литературы и искусства. Особенностью премии является поиск талантов на всей территории России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Награда была учреждена в 2008 году мэрией города Казани в рамках ежегодного фестиваля «Аксенов-фест».