«Звездные войны» по-татарски: Идиатуллин презентовал новую книгу в Москве

Что общего между новой книгой писателя Шамиля Идиатуллина «Возвращение «Пионера» и кинотрилогией «Звездные войны»? О том, как писатель презентовал в Москве космический роман, – в репортаже «Татар-информа».

Шамиль Идиатуллин презентовал в Москве космический роман «Возвращение «Пионера» Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

«С отечественной фантастикой у нас в последние лет десять все плохо»

Дважды лауреат премии «Большая книга», журналист и писатель Шамиль Идиатуллин презентовал в московском центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ свой новый роман «Возвращение «Пионера». Встреча с автором прошла в интерактивном пространстве «Фанерон». Локация с интерактивными космическими инсталляциями была выбрана как нельзя лучше, ведь новый роман написан в жанре научной фантастики.

Идиатуллин признался, что работа над книгой шла рекордными темпами, чтобы как можно быстрее реализовать намеченную идею. Писатель даже попросил обозначить в своем договоре с издательством максимально сжатые сроки.

«С отечественной фантастикой у нас все плохо в последние десять лет. Авторы часто опираются на чужую фабулу, на моменты, вычитанные в чужих книгах. Придумать что-то новое и убедительное в фантастике писателю тяжело, поэтому мне пришлось обращаться к научной литературе 1985 года, когда начинается история в моей книге», – рассказал Идиатуллин.

Работа над книгой шла рекордными темпами, чтобы как можно быстрее реализовать намеченную идею Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Он пояснил, что при написании изучил много научного материала, вплоть до американских отчетов о наблюдениях за кометой Галлея.

Писатель считает, что персонажи в книге получились достаточно живыми, за них действительно можно переживать. Раскрывать развязку истории Идиатуллин не стал, так как хотел оставить для читателей удовольствие самим прочесть концовку.

«Скажу только, что герои, наверное, победили», – обмолвился автор.

На вопрос интервьюера о влиянии его национальной принадлежности на творчество Идиатуллин привер в пример злое существо Убыра, замещающего сознание слабых и злых людей, из одной из его книг. По словам автора, образ чудовища максимально приближен к одноименному персонажу из легенд татарского народа.

«Если люди после прочтения начинают задумываться, ставят себе какие-то вопросы – это роскошь и радость» Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Еще одним «национальным элементом» в книге «Возвращение «Пионера» является момент, когда один из героев Ленар не смог прочесть письмо от родных, так как не знал татарского языка. По словам автора, эта ситуация во многом списана с его детства, когда Идиатуллин еще не знал родного языка.

«По папиной линии и дедушка, и бабушка говорили только на татарском, мне было тяжело общаться с ними. Я со многими родными людьми не общался, когда они были еще живы. Я рано это понял, лет в пятнадцать, и начал учить язык», – вспоминает писатель.

«Я поклонник киношной фантастики,но „Интерстеллар“ мне не понравился»

Ассоциации, возникающие у читателей с другими фильмами и книгами о космосе вроде «Приключений Алисы Селезнёвой» или сериалом от Netflix «Очень странные дела», по словам Идиатуллина, его совершенно не задевают.

Встреча с автором прошла в интерактивном пространстве «Фанерон» Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

«Я поклонник фантастики в целом, фантастики киношной. Но фильм „Интерстеллар“ мне совсем не понравился. Недавно пересмотрел „Звездные войны“ Джорджа Лукаса. Понравилась книга Энди Уэйна „Марсианин“», — поделился писатель.

По словам Идиатуллина, мнения о «Возвращении «Пионера» у читателей самые разные, но если люди после прочтения начинают задумываться, ставят себе какие-то вопросы – это роскошь и радость.