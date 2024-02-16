Звездные войны – скрытая угроза: США испугались ядерной войны в космосе, виновата Россия?

В США обеспокоены «противоспутниковыми возможностями» России

Фото: kremlin.ru

Когда США вспоминают о «международных обязательствах»?

О новой идее фикс Джо Байдена рассказал представитель Белого дома Джон Кирби. По его словам, в США обеспокоены «противоспутниковыми возможностями» России. Грубо говоря, за океаном полагают, что Владимир Путин собирается сбить все спутники США. Причем при помощи ядерного оружия.

Очевидно, что США не в состоянии вывести ядерное оружие на орбиту «прямо сейчас». И в таких случаях американцы, как правило, вспоминают о «международном праве» и всевозможных обязательствах, которые сами США обычно не выполняют.

«Мы относимся к своим обязательствам по данному соглашению очень серьезно, и у нас нет намерения его нарушать», – сказал Кирби на брифинге, комментируя международное соглашение о запрете размещения оружия в космосе.

А начался скандал в США, когда местные СМИ сообщили, что Россия вот-вот развяжет ядерную войну в космосе против американских спутников. Более того, некоторые американские СМИ и вовсе отчитались, что Россия якобы уже разместила ядерное оружие в космосе. И только сейчас речь пошла о некой потенциальной, а не реальной угрозе.

За океаном полагают, что Владимир Путин собирается сбить все спутники США. Причем при помощи ядерного оружия Фото: mil.ru

Made in USSR, о чем вообще речь и в чем реальный страх США

Так или иначе, не ясно, о какой разработке вообще идет речь. Как сказал «Татар-информу» военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, подобные системы в России проектировались еще во времена Советского Союза.

«Американцы утверждают, что якобы мы выводим в космос некое изделие, которое произведет ядерный взрыв в космосе, в результате чего будет уничтожено большинство спутников Соединенных Штатов. Такого ряда разработки были во времена Советского Союза, эта система “ПРО АМУР”. В ней был такой поражающий элемент, который должен был производить подрыв, в результате чего уничтожалось большинство баллистических ракет. Параллельно это затрагивало спутники», – рассказал эксперт.

Леонков согласился с нашим мнением, что непонятно, какую из реально существующих наработок России опасаются американцы, но назвал главный страх Пентагона. Дело в том, что система спутников дает серьезное преимущество США в войне на любой точке планеты Земля. Ход СВО на Украине показал эффективность тех же спутников Starlink Илона Маска, благодаря которым ВСУ получают разведданные в режиме онлайн.

«Они провели удачный эксперимент на Украине. Система боевого управления показала достаточную эффективность, пока наши комплексы РЭБ не стали вносить свои коррективы в порядок вещей», – сказал Леонков.

Здесь стоит отметить факты из недавнего прошлого, которые, возможно, имеют прямое отношение к страхам американцев.

В 2021 году глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отчитывался, что некая новая противоспутниковая система в ходе испытаний уничтожила старый спутник. А позже руководитель американского Пентагона Ллойд Остин, который в наши дни страдает от рака простаты, говорил, что это «подрывает международную стабильность».

В том же году «РИА Новости» сообщали о возможности использования проектируемого космического ядерного буксира «Зевс» для транспортировки на орбиту лазерных установок, которые могут вывести из строя спутники. О создании подобных лазеров, например, системы «Пересвет», говорил в 2018 году Владимир Путин.

Ход СВО на Украине показал эффективность тех же спутников Starlink Илона Маска, благодаря которым ВСУ получают разведданные в режиме онлайн Фото: Public domein, CC0, commons.wikimedia.org

Элемент давления на Конгресс по спонсированию Киева

Таким образом, конкретики в американской истерике мы так и не услышали. Более того, пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков назвал публикации западных СМИ очередной уловкой для давления на Конгресс перед голосованием по проекту продолжения спонсирования военных преступлений Украины против России. Деньги по нему будут полагаться Украине, Израилю и на другие цели. И более 60 млрд долларов может получить именно Киев.

Конгресс США отложил рассмотрение законопроекта до 28 февраля. На данный момент республиканцы публично называют проект «заведомо непроходным». Однако если Белый дом вместе с Пентагоном «раскачает» «космическую ядерную угрозу России», то мнение Конгресса под давлением общественности может и измениться. На это и расчет.

«То, что американцы паникуют, это, как говорится, выеденного яйца не стоит. Но эта паника связана не с реальностью, а с тем, что администрация Байдена придумывает новые сценарии, чтобы пропихнуть военную помощь Украине под видом военной угрозы, мол, срочно надо что-то делать, русские выведут ядерное оружие, у нас ничего нет», – раскрыл детали этого сценария Леонков.

По одной из версий, «космическая угроза» – просто повод обсудить будущее Украины без участия Владимира Зеленского Фото: kremlin.ru

Гибридный старт переговоров по Украине без участия режима Зеленского

Есть и другая версия. По ней, американцы настолько оказались поражены разницей между поведением стремительно стареющего Байдена и эрудированной собранностью Путина (в ходе интервью с Такером Карлсоном), что решили срочно договориться с Россией о заморозке конфликта. По такой версии, «космическая угроза» – просто повод обсудить будущее Украины без участия Владимира Зеленского и других руководителей киевского режима. По такому сценарию ход переговоров выглядит максимально простым. Вы не трогайте наши спутники, а мы отключаем от них ВСУ. Это могло бы стать отправной точкой для урегулирования конфликта в целом.

А что, если звездные войны в 21 веке все-таки станут реальностью? Эксперты считают, что такое возможно лишь при тотальной мировой войне на уничтожение. Но там всем достанется на Земле в такой степени, что никому не будет дела до космоса.

«Термоядерный взрыв в космосе – это палка обоюдоострая. Достанется как американцам, так и нам, если что-то взорвется в космосе. А если будет тотальная ядерная война на Земле, то ионизирующее излучение попадет в верхние слои атмосферы и ближний космос. Последствия и так будут, как от взрыва в космосе. Электромагнитные импульсы выведут из строя практически 90% всех мировых спутников. Если не больше», – сказал нашему изданию Леонков.

Но если говорить конкретно про космические системы вооружения, то инициаторами их выведения в космос всегда выступали американцы, начиная со стратегической оборонной инициативы (СОИ) Рональда Рейгана. Там конкретно описывалось оружие, которое американцы хотели вывести на орбиту, чтобы воздействовать не только на советские межконтинентальные баллистические ракеты, но и на нашу территорию из космоса.

Так что к нынешним призывам американцев не размещать оружия в космосе с доверием относиться не стоит.