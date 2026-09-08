Звезда «Ворониных» Дужников рассказал, что помогло ему сбросить 100 кг

Фото: © «Татар-информ» ​

Актер Станислав Дужников, известный по роли Лени в сериале «Воронины», заявил, что сбросить около 100 кг ему помогли небольшие порции еды. Об этом артист рассказал журналистам на премьере фильма «Охота на императора».

Дужников объяснил, что главный принцип его питания – ограничение объема пищи за один прием. Все, что помещается в ладонь, – такова норма одной порции.

Актер признался, что пробовал и другие способы похудеть, однако различные процедуры практически не дали результата. При этом популярными препаратами для снижения веса он не пользовался. Дужников уточнил, что ему делали инъекции для улучшения обмена веществ, но жиросжигающие средства он не рекомендует, пошутив, что от них печень превратится в фуа-гра.

Артист также опроверг слухи о том, что похудеть ему помогла резекция желудка. Он подтвердил, что операция действительно была, но проводилась по другим медицинским показаниям и не была связана со снижением веса. Дужников посетовал, что информацию о том, что там увидели, разнесли без уточнения деталей.

Одного питания для поддержания формы, по мнению актера, недостаточно. Сейчас он ежедневно делает зарядку, ходит пешком, ездит на велосипеде и бегает. Дужников отметил, что спорт и физкультура обязательны в его профессии. Он добавил, что способен пробежать около пяти километров, но не считает большие дистанции обязательными для поддержания формы.