Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит прилетел в Альметьевск

Известный актер из Турции Бурак Озчивит прилетел в Альметьевск. О своем «приземлении» он сообщил на личной странице во «ВКонтакте».

«Бурак Озчивит успешно приземлился в Альметьевске. Уже сегодня в 18:00 в ДК «НЕФТЬЧЕ» состоится концерт «Музыка турецких сериалов» в Альметьевске! Бурак приехал растопить весь снег», - написано в посте.

Также актер показал фото из аэропорта и зимнего леса. В кадре Озчивит предстал в черных очках и эффектной меховой шапке.

Напомним, популярность пришла к артисту после ролей в сериалах «Великолепный век», «Черная любовь» и «Основание: Осман».

Ранее, судя по постам на странице во «ВКонтакте», актер посещал Москву. Из столицы России он публиковал несколько фото с хэштегом #Москва.