Звезда «Трудных подростков»: «Если бы не «Созвездие», вряд ли решилась бы идти в ГИТИС»

О наставлениях Дмитрия Туманова, «своих» местах в Татарстане, любимых работах и роли мечты в интервью «Татар-информу» рассказала российская актриса театра и кино, исполнительница одних из главных ролей в сериалах «Трудные подростки» и «Афродеревня» Анастасия Крылова.





Актриса театра и кино, исполнительница одних из главных ролей в сериалах «Трудные подростки» и «Афродеревня» Анастасия Крылова

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Другим регионам нужно присмотреться к "Созвездию-Йолдызлык"»

– Вновь добро пожаловать в Казань, Анастасия. Какие ощущения от родного города?

– Ощущения прекрасные. Я люблю Казань и Татарстан. Я здесь родилась, мне всегда приятно возвращаться сюда, ведь здесь живут мои бабушка и дедушка, родные и близкие.

– Вы посетили концерт зонального этапа фестиваля «Созвездия-Йолдызлык» в Высокогорском районе. Поделитесь впечатлениями?

– Я специально приехала, чтобы поддержать ребят из родного Высокогорского района и других участников «Созвездия-Йолдызлык». На концерте спела песню и награждала ребят.

Концерт начался с хореографических номеров, и я была поражена, насколько дети профессиональны. Уровень растет с каждым годом. Они проживают каждое движение, каждую песню.

На концерте у меня был целый спектр эмоций. Меня и довели до слез, и рассмешили. Посмотрела очень талантливый конферанс, а мальчик, который пел песню про шофера, меня просто покорил. Это было очень талантливо.

«Созвездие-Йолдызлык» – это уникальное явление, нигде в России такого нет. Другим регионам нужно присмотреться, тогда больше талантливых детей смогут реализоваться.

Фото: пресс-служба фестиваля «Созвездия-Йолдызлык»

– В свое время вы тоже были участницей фестиваля «Созвездия-Йолдызлык». Как вы туда попали и как на вас повлиял этот период?

– Это волшебная история. Я не занимала первых мест на «Созвездии-Йолдызлык», хотя в других конкурсах у меня было много побед, дома у бабушки хранится целая папка грамот. После одного из моих выступлений мы анализировали ошибки, и я сказала, что хотела бы поступить в ГИТИС. Тогда [член жюри фестиваля] Михаил Борисов и [генеральный продюсер фестиваля] Дмитрий Туманов сказали, что нужно подготовить программу и показать.

Творческая программа для поступления у меня уже была готова (проза, басни, стихи, песни), я показала, и мне сообщили, что с такой программой можно поступать. Из 23 ребят, которых отобрали в «Созвездии-Йолдызлык», поступили только трое, среди них и я.

– В каком из фестивальных направлений вы участвовали?

– Сначала я пела, а затем участвовала в направлении конферанса. У меня есть фотография, где у меня красный приталенный пиджак, белое платье, высокие каблуки, светлые волосы, как у Мэрилин Монро. Это было эффектно (смеется).

Фото: из личного архива Анастасии Крыловой

– Как вы считаете, в чем польза участия в «Созвездии-Йолдызлык»?

– Любой выход на сцену полезен, если ты хочешь связать свою жизнь с творчеством. А «Созвездие-Йолдызлык» – это огромное поле чудес для реализации талантов.

– Какой главный совет вы получили на фестивале?

– «Не сутулься» (улыбается). На самом деле, на моем пути было огромное количество хороших и правильных людей. Это и [руководитель и преподаватель студии актерского мастерства «СтАМГК»] Гульнара Качалова, которая сказала мне, что у меня все получится. Благодаря ей я не побоялась озвучить свое желание поступить в ГИТИС. Это и в первую очередь моя мама, которая с четырех лет водила меня во все кружки, во всем меня поддерживала и по сей день остается моим главным критиком. Это и Дмитрий Туманов, и Михаил Борисов, которые послушали мою программу и разглядели, что с моим творческим потенциалом можно идти выше.

– Как считаете, если бы в вашей жизни не было этого фестиваля, вы смогли бы поступить в ГИТИС?

– Сейчас уже сложно сказать. Все сложилось так, как должно было, благодаря поддержке «Созвездия-Йолдызлык» и Раиса Татарстана Рустама Минниханова. И я рада, что имею к этому отношение. Но у меня есть ощущение, что если бы не все эти обстоятельства, то я побоялась бы сразу после школы уезжать в Москву. Меня звали в Казанский институт культуры. Когда я уже поступила в ГИТИС, мне звонили оттуда и спрашивали: «Настя, ты где?»

Так что, наверное, я бы выбрала путь менее стрессовый, но благодаря людям, которые в меня поверили, я не побоялась, поехала и поступила.

«Хочется сыграть супергероиню, которая спасает мир»

– Хотелось бы поговорить и о вашем нынешнем творчестве. Кто из ваших партнеров по съемочной площадке, среди которых много известных имен – и Павел Прилучный, и Иван Янковский, и Владимир Сычев, и многие другие, – был для вас самым комфортным? И кто вас поразил?

– Самый комфортный – это Мария Порошина. Она всегда позитивная, мягкая, женственная. Это просто актриса-мать.

Из других примеров – Владимир Сычев. Он очень быстро переключается в комедию. Может просто разговаривать, и – оп, стал уже смешной. С Павлом Прилучным мне удалось поработать в драме. Он тоже быстро входит в образ. Только разговаривали, а он уже рыдает, это удивительно.

Комедия – это всегда небольшой гротеск. Например, когда я играла в сериале «Афродеревня», мне иногда казалось, что уже перебор, но оказывалось, что этого еще и мало. Потом смотрю на Владимира Сычева и понимаю – можно еще прибавить.

– Какая ваша любимая работа в кино?

– Про будущие фильмы так не говорят, но я жду сериал «Александр I», где сыграла жену императора. Мне кажется, это одна из самых ценных и ожидаемых работ.

– Ваши образы в театре и кино отличаются. На сцене вы больше играете принцесс, а на экране совсем других персонажей. Как считаете, почему?

– Это вопрос к режиссерам. Я не понимаю, почему я еще не играю в кино принцесс. Хотя очень хотелось бы. Может, через 15 лет я уже не смогу, стану королевой (смеется).

Есть большие планы, но пока не могу о них говорить. Думаю, осенью сообщу.

– Какая у вас роль мечты?

– Очень хочу сыграть супергероиню, которая спасает мир. Это должно быть нечто фантастическое. Причем мечтаю об образе, которого еще не было в этом жанре.

– Это похоже на голливудский стиль. У вас есть планы выйти на международный уровень?

– Отвечу, как когда-то Юра Борисов: это сложно. Таких задач я пока не ставила. Я еще много чего не сыграла здесь, чтобы говорить об этом. Нужно время и подучить английский язык.

«Жду предложений от татарстанских режиссеров»

– Вы как-то взаимодействовали с татарстанскими режиссерами?

– Я жду предложений, пока их не поступало. Единственное, я вела кинофестиваль «Алтын минбар». Готова участвовать в проектах при свободном месте в графике.

– Вы говорите по-татарски?

– Немного, но без практики язык забывается.

– Какие места в Татарстане в вашем топ-3?

– Первое – это, безусловно, родной Бирюлинский зверосовхоз. Там живут мои родственники и есть красивое озеро. Второе – набережная в Казани. Третье – парк Урицкого, в детстве я провела там много времени, там прошло мое творческое становление.

– Помимо актерской деятельности вы еще и певица. Расскажите о своих успехах в этом направлении.

– В апреле выйдет моя новая песня «Верю в любовь». Мой девиз по жизни – все по любви. Без нее все нечестно.

Я еще не нашла свой жанр в музыке, пока прощупываю аудиторию и пытаюсь найти свой стиль.

– Подводя итог: какой совет вы бы дали нынешним участникам «Созвездия-Йолдызлык»?

– Идите в том же направлении, вы все делаете правильно. Вы в надежных профессиональных руках. Двигайтесь дальше, не останавливайтесь.