Звезда телесериалов сыграет Маргариту на «Пастернаковских чтениях» в Менделеевске

Фото предоставлено агентом артистки.

Актриса театра и кино Ксения Лукьянчикова станет хедлайнером фестиваля «Пастернаковские чтения» в Менделеевске. Детали программы будущего фестиваля раскрыли в оргкомитете данного мероприятия.

Лукьянчикова сыграет Маргариту в легендарной постановке «Мастер и Маргарита», которую представит Московский театр-музей «Булгаковский Дом». Спектакль, поставленный в мастерской Марка Захарова, более 20 лет остается главным театральным событием Москвы. В Менделеевске будут воспроизведены отрывки из самого спектакля.

Ксения известна по многосерийному фильму режиссера Алены Семеновой «Красная королева», где Лукьянчикова сыграла популярную советскую манекенщицу Регину Збарскую, а также по фильмам «Магомаев», «Крылья империи». В 2017 году на кинофестивале имени Вячеслава Тихонова «17 мгновений...» актриса удостоена премии в номинации «Лучшая женская роль в сериале».

Фестиваль «Пастернаковские чтения» пройдет в Менделеевске 20-22 сентября и будет посвящен Борису Пастернаку и его современникам.

Ранее стало известно, что заслуженная артистка России Нина Шацкая исполнит в Менделеевске романсы на стихи поэтов Серебряного века. Она представит концертную программу в сопровождении известного пианиста, заслуженного артиста России, композитора и пианиста Александра Покидченко.