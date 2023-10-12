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Звезда татарской эстрады дала концерт в Менделеевске в поддержку СВО
В городе Менделеевске, в ДК Гассара, состоялся концерт известной певицы, звезды татарской эстрады Ильмиры Нагимовой. 100 билетов от администрации были переданы семьям мобилизованных, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ.
«В такие тяжелые моменты всегда очень важно не только быть рядом, но и поддерживать позитивный настрой, боевой дух близких участников СВО», — прокомментировал глава района Радмир Беляев.
Ильмира исполнила любимые хиты. Артистка родилась и выросла в Менделеевском районе, селе Ижевка. И сегодня она всегда находит время в своем насыщенном графике посетить малую Родину.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей (в том числе создание условий, гарантирующих безопасность самой России).
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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