Звезда татарской эстрады дала концерт в Менделеевске в поддержку СВО

В городе Менделеевске, в ДК Гассара, состоялся концерт известной певицы, звезды татарской эстрады Ильмиры Нагимовой. 100 билетов от администрации были переданы семьям мобилизованных, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ.

«В такие тяжелые моменты всегда очень важно не только быть рядом, но и поддерживать позитивный настрой, боевой дух близких участников СВО», — прокомментировал глава района Радмир Беляев.

Ильмира исполнила любимые хиты. Артистка родилась и выросла в Менделеевском районе, селе Ижевка. И сегодня она всегда находит время в своем насыщенном графике посетить малую Родину.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей (в том числе создание условий, гарантирующих безопасность самой России).

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону