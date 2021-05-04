Звезда сериала «Отпуск» проводит в Челнах кастинг среди подростков

Звезда сериалов «Туристическая полиция» и «Отпуск» Альбина Кабалина объявила в Набережных Челнах кастинг среди подростков, по итогам которого будут отобраны артисты для полнометражного художественного фильма.

Уроженка Челнов Альбина Кабалина приглашает на кастинг подростков 11–14 лет, которым обещает при условии прохождения конкурса участие в широкоформатном фильме. Отбор будет вести известный российский кастинг-директор Юлия Марина, которая занималась поиском исполнителей для таких фильмов, как «Горько!», «Притяжение», «Призрак», «Лед» и «T-34».

Кастинг будет проходить в формате записи актерской визитки, в которой помимо стандартных данных юный артист должен указать свои увлечения и опыт работы в театральных и других проектах.

«Может, ваш ребенок или знакомый получит путевку в большое кино благодаря нашему знакомству», — заявила Кабалина, которая работает в этом проекте ассистентом кастинг-директора.