Звезда «Реальных пацанов» представит в Казани премьеру детского фильма

28 сентября в широкий прокат выходит детский фильм «Иван Семёнов: Большой поход» режиссера Антона Богданова. Почему звезда «Реальных пацанов» и «Елок» стал снимать детские киноленты, а также об интересных моментах работы над фильмом он рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе».

Его дебютным фильмом стала лента под названием «Нормальный только я» о ребятах из пионерского лагеря.

«Когда мы приступили к съемкам, мне надо было напитываться детским контентом, я в очередной раз перечитал мою любимую книгу Льва Давыдычева „Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника“, которая была написана в 70-е годы в Пермском крае. Я тогда подумал, какая хорошая и несправедливо забытая история. Она очень современная, если ее актуализировать. Мы выкупили права и сделали Ивана не второклассником, а пятиклассником. Кроме того, он стал не второгодником, а просто хулиганом. И у нас получился крепкий сценарий первой части», — рассказал Богданов об истории появления фильма.

После первой части создатели поняли, что у них получился «хороший продукт» и сразу приступили к съемкам второй. Так свет увидел «Иван Семёнов: Большой поход».

«На самом деле, душа лежит, все получается. Видимо, как у отца двоих подростков у меня получается общаться с детьми», — рассказал о своих ощущениях режиссер.

Производством картины занималась кинокомпания «Проспект Мира». Это уже третий крупный проект детского-юношеского жанра в копилке Богданова. Первые два — «Нормальный только я» и «Иван Семенов: школьный переполох» получили множество фестивальных наград и высокую оценку зрителей и кинокритиков.

Если в первом фильме Иван Семенов с друзьями проказничал в школе на окраине Перми, то в новой картине ребята отправляются в большое путешествие по Пермскому краю. Оригинальный сценарий к фильму написали Михаил Шулятьев и Евгений Немоляев.

По сюжету фильма, в жизни Ивана Семенова — новая беда. Его школьная любовь Танечка, чьей дружбы он добивался в первом фильме, уезжает учиться за границу. Иван, пытаясь остановить ее отъезд, идет на все возможные ухищрения: подкуп родителей, предложение руки и сердца и даже похищение. Но в результате добивается лишь одного — ему запрещают приближаться к Танечке. И теперь остановить переезд любимой Ивану поможет только чудо. И чудо это — Шаман, который исполняет любые желания.

В главных ролях снялись Роман Погорелов, Мария Шукшина, Марина Федункив, Никита Кологривый и Софья Грузенко. В роли друзей главного героя снимаются реальные пермские школьники — Костя Костин и Филат Новиков, Ярослав Могильников, Егор Шадрин и Соня Мосина.

К слову, фильм «Иван Семенов: Большой поход» установил рекорд на самый массовый туристский поход с общим количеством участников в почти 4 тыс. человек, который официально зарегистрирован в Реестре рекордов России.

Кинокартину покажут в Казани при поддержке Правительства Республики Татарстан. В столице Татарстана картину представят за день до федеральной премьеры.

Первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова отметила, что этот фильм прежде всего о семье, любви и доброте. А еще о чуде, в которое нужно обязательно верить.

«Режиссер и съемочная группа сделали акцент на том, что всегда нужно верить в чудо. И если мы верим в чудеса, а плюс к этому если мы при этом еще прикладываем усилия, этот симбиоз дает синергетический эффект, который будет в финале фильма», — резюмировала спикер.