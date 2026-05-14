Звезда «Рабыни Изауры»: Женщины постоянно борются за свои права

Бразильская актриса и продюсер Луселия Сантос, сыгравшая главную роль в сериале «Рабыня Изаура», впервые приехала в Казань. Сегодня она стала одним из спикеров трека «Женский взгляд» на Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: КазаньФорум 2026».

«Женщины могут вдохновлять, способствовать изменениям в обществе. При этом женщины постоянно борются за свои права – независимо от того, в какой стране проживают. И эта проблема носит глобальный характер. По сути, все женщины хотят одного – мира, согласия, гармонии», – заявила Сантос.

Сейчас артистка совмещает работу в кино и театре с общественной деятельностью. В частности, решает вопросы экологии, защиты окружающей среды. «Я занимаюсь защитой лесов Амазонки уже более десяти лет», – отметила Сантос.

Руководитель объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мәрхәмәт – Милосердие» Алсу Набиева подчеркнула, что Татарстан активно формирует повестку взаимодействия России с исламскими странами.

«Мы им благодарны за то, что в эпоху турбулентности и глобальных геополитических вызовов продолжают поддерживать Россию. Это видно и по женскому треку – в этом году в нем принимают участие гостьи из 22 стран», – заметила она.

Трек «Женский взгляд» уже четвертый год подряд проходит по инициативе объединения женщин-депутатов из объединения «Мәрхәмәт – Милосердие» в рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум».

«В этом году трек посвящен вопросам искусственного интеллекта, новым экономическим траекториям, взаимодействию женщин, представляющих разные международные организации – БРИКС, АСЕАН, ШОС, и другим темам», – пояснила Набиева.