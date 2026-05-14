Звезда «Рабыни Изауры» хочет снять фильм о женщинах России

Луселия Сантос

Фото: © Алексей Даничев / РИА Новости

Бразильская актриса и продюсер Луселия Сантос хочет создать фильм о женщинах России, причем не только о тех из них, кто проживает в больших городах, но и о живущих в сельской местности. Об этом исполнительница главной роли в сериале «Рабыня Изаура» рассказала сегодня журналистам на полях «КазаньФорума-2026».

«Идея фильма будет заключаться в том, что я приду к женщине домой и проведу с ней 24 часа, чтобы заснять, как она живет, ее историю, как меня принимают. В общем, хочу сделать такой фильм, возможно, даже многосерийный», – поделилась планами артистка.

Сантос также рассказала, что уже успела погулять по Казани и оценить красоту города.

«Город очень красивый. Я даже не ожидала, что он такой красоты. И еще вчера вечером я прошлась по улицам. Как будто увидела два разных города, потому что с подсветкой меняется представление о городе», – отметила актриса.