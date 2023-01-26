news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
26 января 2023  10:13
Полина Шевчук

Звезда оркестра в РТ выплатил 1,5 млн по алиментам после запрета на выезд на гастроли

news_top_970_100

Известный музыкант татарстанского оркестра задолжал 1,5 млн долга по алиментам. Платить деньги мужчина не спешил, поэтому приставы приняли меры принудительного исполнения, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Артист несколько лет игнорировал решение суда о выплате алиментов и накопил за это время долг в полтора миллиона рублей. Тогда приставы вынесли постановление о взыскании долга со счетов должника, а также запрет на выезд за границу.

Такие меры оказались действенными, ведь музыкант должен был оправиться на гастроли за рубеж. Мужчина погасил полностью долг по алиментам, а также заплатит исполнительский сбор в размере 112,5 тыс. рублей.
 

#пристав #долг по алиментам
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное