Звезда оркестра в РТ выплатил 1,5 млн по алиментам после запрета на выезд на гастроли
Известный музыкант татарстанского оркестра задолжал 1,5 млн долга по алиментам. Платить деньги мужчина не спешил, поэтому приставы приняли меры принудительного исполнения, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.
Артист несколько лет игнорировал решение суда о выплате алиментов и накопил за это время долг в полтора миллиона рублей. Тогда приставы вынесли постановление о взыскании долга со счетов должника, а также запрет на выезд за границу.
Такие меры оказались действенными, ведь музыкант должен был оправиться на гастроли за рубеж. Мужчина погасил полностью долг по алиментам, а также заплатит исполнительский сбор в размере 112,5 тыс. рублей.