Звезда «Не родись красивой» вернётся на СТС

Фото: АО «СТС»

11 марта в 19:30 на СТС премьера комедийного детектива «Инспектор Гаврилов» производства START. В новой истории звезда «Не родись красивой» Виктор Добронравов исполнит роль криминального авторитета Саши Медного, который волей случая возглавляет полицейский участок. Его подчинённых и местных, не подозревающих о подмене, сыграли Наталья Земцова, Екатерина Стулова, Денис Власенко и другие актёры.

По сюжету рецидивист Медный решает добраться до Владивостока с украденной суммой денег. В купе к нему подсаживается майор полиции Александр Гаврилов (Андрей Курносов), которого отправили в Усть-Шахтинск возглавить местное отделение. Перебрав с алкоголем, майор случайно выпадает из поезда. Что только на руку Медному, которому срочно нужно где-то притаиться. Шустрый вор присваивает себе имя и форму Гаврилова и притворяется блюстителем порядка, насаждая в городе свои криминальные порядки.

Фото: АО «СТС»

Во время съёмок Виктор Добронравов вдохновлялся героями фильмов «Вор» и «Девять ярдов». На площадке актёр примерил шрам на лице и тюремную татуировку на плече. «Медный — чёткий, жёсткий, конкретный и прямолинейный. Мне нравится, что это совсем не я, — рассуждает он. — Сначала видим его антигероем, а потом он попадает в такие обстоятельства, которые его меняют. Для меня такая трансформация персонажа — интересный вызов. И я рад, что спустя столько лет вернулся на СТС. Моя карьера начиналась именно на этом канале в „Не родись красивой“».

В отличие от героя-однолюба в сериале «Не родись красивой» Медному нравятся сразу две девушки — обаятельный кадровик Наталья (Екатерина Стулова) и своенравная мать-одиночка Людмила (Наталья Земцова). В жизни Наталья Земцова, как и её героиня, воспитывает сына. «Я очень хорошо понимаю, каково это — когда надо всё успеть, — делится она. — Мне кажется, люди без детей думают иначе. Это в принципе другой уровень ответственности. Поэтому мне понятны мотивы героини и то, как сложно женщине после неудачного замужества решиться поверить мужчине опять».

Большая часть съёмок комедии прошла в посёлке Одоеве в Тульской области. «Мы искали место, не похожее на Москву, с обаянием провинции, тихое, немноголюдное. По этой причине и выбрали Одоев, который, кстати, называют городом-музеем», — вспоминает художник-постановщик Виктория Первухина («Два холма», «Бывшие»).

Главное место действий — полицейский участок — построили за три недели. Отделение из восьми кабинетов создавали в эклектичном стиле с помощью консультантов из полиции. Декорации наполняли реквизитом Института горного дела имени А. А. Скочинского.

ИНСПЕКТОР ГАВРИЛОВ

Производство: START

Жанр: комедия

Количество серий: 17

Хронометраж: 23 минут

Режиссёр-постановщик: Кирилл Васильев

Оператор-постановщик: Артём Бурко

Генеральные продюсеры: Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский, Максим Рыбаков, Антон Федотов, Владимир Неклюдов

Креативные продюсеры: Аслан Сокуров, Жаннат Керимбаев

Продюсеры: Михаил Ткаченко, Сергей Маевский

Исполнительный продюсер: Александр Остапюк

Авторы сценария: Аслан Сокуров, Жаннат Керимбаев, Константин Гарбузов, Владимир Хлебкович, Нжде Айрапетян, Татьяна Гончарова, Александр Сломнюк, Татьяна Эрдемир, Акоб Авагян, Анатолий Колиев

В ролях: Виктор Добронравов, Екатерина Стулова, Наталья Земцова, Денис Власенко, Андрей Курносов, Денис Васильев, Андрей Петелько, Омар Алибутаев, Алексей Демидов, Никита Дювбанов, Вадим Ракитин, Михаил Павлик и другие

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