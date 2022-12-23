Звезда «бондианы» Дэниэл Крэйг примерил татарскую тюбетейку

скриншот видео

Сегодня на Netflix вышло продолжение фильма «Достать ножи». Главную роль детектива Бенуа Бланка в нем исполняет британский актер Дэниэл Крэйг.

Авторы проекта «Миллиард.Татар» обратили внимание на то, что картина начинается с эпизода, в котором Бланк лежит в ванной и играет в «Among Us» с друзьями во время локдауна, а на голове у него красуется тюбетейка.

Любопытно, что для героев в исполнении Крэйга это уже не первое знакомство с Татарстаном. В фильме «Квант милосердия» Агент 007 оказывается в Великобритании, Панаме, Чили, США, Италии, Австрии... Заносит его и в Россию: в конце картины на большом экране появляются слова «KAZAN. RUSSIA».



Первая часть фильма «Достать ножи» вышла в 2019 году. В нем разворачивается запутанная детективная история в стиле Агаты Кристи.