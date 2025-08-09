news_header_top
Культура 9 августа 2025 20:01

Звезда арабских сериалов Аль-Манеа умер в возрасте 95 лет

В возрасте 95 лет умер кувейтский актер, звезда арабских сериалов Мохаммед Аль-Манеа, пишет газета Al-Anba.

При этом издание не сообщает, что стало причиной смерти артиста.

Артист родился 1 июня 1930 года. Свою карьеру Мохаммед Аль-Манеа начал в 1963 году. За свою творческую деятельность он снялся в нескольких мыльных операх в Кувейте.

В его фильмографии числятся такие картины, как «Бас-гитара» (1972), «Таман Ливатан» (1991), «Аль-фирья» (2006), а также сериалы «Мальчик мечты», «Разбитый кувшин», «Осенние листья».

В большинстве случаев, артист исполнял роли мудрых старцев и отцов. Артиста называют одним из пионеров киноиндустрии стран Персидского залива. Глава Минкульта Кувейта уже выразил соболезнования родным Аль-Манеа.

