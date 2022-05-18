Звезда «Ак Барса» Шипачев высказался о возможном вылете «Рубина» в ФНЛ

Новичок казанского «Ак Барса» Вадим Шипачев прокомментировал возможный вылет «Рубина» из РПЛ по итогам текущего чемпионата.

Напомним, команда Леонида Слуцкого займет 15-е место в таблице чемпионата, если проиграет «Уфе» в последнем туре РПЛ. Матч пройдет в Казани в 17:00.

«А что у «Рубина» тяжелая ситуация сейчас? Я еще пока во все нюансы вникнуть не успел. Если проиграют «Уфе», то покинут элитный дивизион? Это будет очень плохо для Казани, 100%. Так что думаю, «Рубин» поборется за место в Премьер-лиге в решающем матче, а болельщики команду поддержат», - приводит слова форварда «Ак Барса» «Матч-ТВ».

Вадим Шипачев в это межсезонье пополнил состав казанского «Ак Барса» наряду с Вячеславом Войновым, Динаром Хафизуллиным, Василием Токрановым и Кириллом Семеновым