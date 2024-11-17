Зверев: Рост цен на красную икру к Новому году обусловлен ажиотажным спросом

Рост цен на красную икру в магазинах в преддверии Нового года может быть обусловлен только ажиотажным спросом. При этом в этом году резкого «скачка» скорее всего не будет, учитывая текущую инфляцию и реально располагаемые доходы граждан. В противном случае, продажи данного продукта могут обвалиться. Об этом заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, чьи слова приводит ТАСС.

Интересно, что, по словам спикера, на отпускные цены рыбаков праздничный спрос в рознице оказывает минимальные значения. Как объяснил Зверев, цены у рыбаков зависят от сезона улова лососей. Дороже всего рыбу продают в июне-июле (в начале сезона), а осенью (конец путины) цены начинают снижаться.

«Рост цен в оптовом и розничном сегментах к Новому году может быть обусловлен только ажиотажным спросом. Однако с учетом текущей инфляции и реально располагаемых доходов населения сомневаюсь, что он будет», - считает представитель отрасли.

Он также предупредил россиян, что в предновогодний период «активируются» мошенники, которые начинают продавать людям подделанную «красную икру». Подобные объявления о продаже появляются в интернете, причем в описании часто пишут, что продукт продают «по ценам от производителя».

Зверев рекомендовал россиянам не гнаться за низкой ценой, а покупать икру в проверенных магазинах. Чтобы сэкономить, лучше отслеживать акции в различных сетях, добавил он.