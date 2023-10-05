Звенящая тишина и глэмпинг для интровертов: что ждет туристов на Великой Волжской тропе

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пока тропа не оборудована, но есть онлайн-навигатор

Протяженность участка Великой Волжской тропы под названием «Услонские горы» составляет около 35 километров. Сегодня журналисты прошли отрезок в несколько километров около Лысой горы.

Сам путь, по которому ведет онлайн-приложение, пока оставляет двоякое впечатление. По пути нет никаких маркировок, указателей или любого другого признака, который отличал бы его от обычной тропинки. Однако, с другой стороны, таким образом создается атмосфера единения с природой, что, как кажется, особенно важно в длительном пешем походе.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Маршрут тропы можно посмотреть на сайте или в приложении, которое работает и в офлайн-режиме. В 2024 году начнется первая очередь обустройства трех участков маршрута. Будут установлены маркировка, навигация, небольшие навесы, кемпинги и стоянки», – пояснила менеджер проектов Дирекции по развитию городов Карина Демина.

Участкам тропы присвоены разные уровни. Всего есть три категории: легкая, средняя и сложная. Журналисты прошли сегодня самый сложный уровень.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Уровень определяется исходя из рельефа местности и качества дороги. На некоторых участках перепады могут достигать 1,5 тыс. метров, поэтому приходится запастись терпением, пробираясь через ковер из листьев и откидывая лежащие на дороге палки. Однако поражает тишина на протяжении маршрута, люди встречаются очень редко.

«У нас есть “Хранители тропы”, которые обустраивают труднодоступные участки, где очень крутой склон или заболоченная местность, чтобы людям было комфортно ходить», – добавила Демина.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Тропа устроена так, что рано или поздно путешественник выйдет на какую-нибудь красивую локацию или смотровую площадку. Корреспонденту «Татар-информа» удалось дойти до вершины Лысой горы, откуда открывается невероятный вид на остров-град Свияжск и Волгу.

Занятным оказался синий монумент, находящийся ниже по склону в сторону воды. Там стоит памятник героям Первой мировой войны, даже указан год – 1918.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На тропе появятся сервисные зоны, где можно будет починить оборудование и сходить в душ

Во время обустройства второй очереди на участках хотят создать сервисные зоны, где путешественники смогут починить оборудование, сходить в душ, зарядить устройства и так далее.

«Цель – сделать Волжскую тропу комфортной для всех туристов. Во время второй очереди обустройства мы создадим сервисные зоны, где в том числе будут кафе и магазины. Так мы сможем привлечь к проекту как местных жителей, так и малый бизнес», – рассказала Карина Демина.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При планировании проекта тропы заранее предусмотрели открытие глэмпингов по пути следования.

«Маршруты могут занимать как несколько часов, так и несколько дней. Если туристы понимают, что они устали, хотят комфортно отдохнуть и поспать в отеле, то они могут свернуть и остановиться в глэмпинге», – сообщила представитель дирекции.

Корреспонденту «Татар-информа» удалось побывать в двух таких объектах: один – для интровертов, а второй – для большой компании.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вдохнуть свободы в хвойном лесу

Первым глэмпингом стал «Сосны», который находится в глухом хвойном лесу. Все десять домиков расположены на большом расстоянии друг от друга, что позволяет создать атмосферу уединения. Он больше подойдет для людей, предпочитающих одинокие походы и так называемый цифровой детокс.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы хотели расположить домики максимально далеко друг от друга. Здесь они стоят в глуши, никто друг друга не видит и не слышит. Многие приезжают к нам именно за тишиной, тем более что сон в хвойном лесу абсолютно особенный», – отметила основательница глэмпинга Татьяна Игнатьева.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По ее словам, уже сейчас некоторые постояльцы выезжают на туристические объекты, которые включены в Великую Волжскую тропу и находятся недалеко. Чаще этим занимаются семьи, которые хотят погулять по горе Соколка или насладиться видами Волги.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

У места, где расположен глэмпинг, занятная история. Когда-то там выращивали овощи, но затем, 15 лет назад, там решили посадить деревья. Как отмечают основатели, некоторые из сосен посажены слишком близко, что мешает им расти, но зато из-за того, что они расположены в ряд, в некоторых местах можно найти целые коридоры из деревьев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Озеро с белыми амурами и большой шатер

Для больших же компаний путешественников скорее подойдёт глэмпинг Sviyaga Glamp. Они позиционируют себя как первый event-глэмпинг, у них часто арендуется весь объект под разные события. Здесь домики расположены очень близко, что позволяет людям больше общаться и проводить время вместе.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он расположен на склоне рядом с двумя озерами. В одном из них местный житель разводит рыб, но порыбачить там не получится.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Все просят порыбачить, но мы не разрешаем, потому что сосед чуть ли не по именам знает каждую рыбу. Их прям с берега видно, там водятся белые амуры и карпы. Мы сделали специальную лестницу, чтобы было удобно спускаться к берегу, где можно пофотографироваться», – рассказал основатель глэмпинга Глеб Кузнецов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также на территории расположен большой шатер, где можно проводить мероприятия, и даже отдельная площадка для церемоний бракосочетания.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Владельцы делают большой упор на событийную составляющую, здесь уже проводили дегустацию вин, разные игры и другие мероприятия.